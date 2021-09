Hospodářská komora chce vyšší limit pro registraci k DPH

Hranice by podle komory měla být od příštího roku 2,1 milionu korun. Stát by měl zároveň zvýšit limit pro tzv. paušální daň. HK o tom dnes informovala ČTK.

Zvýšením hranice pro povinnou registraci k DPH by se podle komory podnikatelům snížila administrativní náročnost podnikání. "Pokud se podnikatel stane plátcem DPH, přibudou mu totiž nové povinnosti a zákazníkům zvyšují cenu zboží nebo služeb o DPH. Musí řádně zaevidovat daňové doklady, v průběhu roku zpracovávat a pravidelně podávat daňová přiznání k DPH, sestavovat kontrolní hlášení a v některých případech i souhrnné hlášení pro Evropskou unii. To zvyšuje režijní náklady podnikatele a časovou náročnost podnikání," uvedla HK. Nadále by podle ní ale měla zůstat zachována možnost dobrovolné registrace k DPH bez ohledu na výši tržeb.

Limit stát podle komory nezměnil od svého vstupu do Evropské unie, například mzdy ale za tu dobu vzrostly na dvojnásobek. Průměrná mzda v roce 2004 podle komory činila 17.466 korun, letos podle odhadu HK dosáhne 36.900 korun.

Práh pro registraci k DPH by měl být podle HK sjednocen také s limitem pro uplatnění výdajového paušálu. Ten podle ní snižuje administrativu u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) i státní správy, a je stanoven na hranici právě dvou milionů korun.

Stát by podle HK měl na dva miliony korun zvednout také hranici pro možnost využití paušální daně. Nyní je určena pro živnostníky, neplátce DPH s ročními příjmy z podnikání do jednoho milionu korun. Zavedena byla od letošního ledna.

"Hospodářská komora podporuje i variantu, že by u paušální daně byl zcela zrušen příjmový strop, a možnost paušalizace tzv. přímých odvodů se tak vztahovala na všechny OSVČ, čímž by došlo k plošnějšímu snížení administrativní zátěže jak na straně podnikatelů, tak i na straně finančních úřadů," uvedla dále komora. Podmínkou v tomto případě ale podle ní je, aby daň z příjmů a platby na sociální a zdravotní pojištění byly nastavené tak, aby pro plátce byl vstup do paušálního režimu motivační.