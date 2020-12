Inflace v eurozóně zůstává záporná, je nejnižší za poslední čtyři roky

Loni v listopadu ceny v eurozóně meziročně vzrostly o jedno procento.

K setrvání inflace v záporných hodnotách podle dnešního odhadu Eurostatu přispěly ceny energií, které v listopadu v eurozóně poklesly o 8,4 procenta. Naproti tomu ceny potravin, alkoholu a tabákových výrobků o 1,9 procenta vzrostly. Ceny služeb šly vzhůru o 0,6 procenta.

Euro area #inflation at -0.3% in November 2020: food +1.9%, services +0.6%, other goods -0.3%, energy -8.4% - flash estimate https://t.co/101YUW4J6E pic.twitter.com/xy2bdqvwvf