Iniciativa KoroNERV-20 navrhuje úplné uvolnění cestování

U rizikovějších států by měly být vyžadovány testy na covid-19, které by měl stát nabídnout velmi komfortní formou a za dostupnou cenu. Stanovena by měla být také jasná pravidla případného zpřísňování opatření. Iniciativa to dnes uvedla v tiskové zprávě.

Po návratu ze zemí, kde je podobná nebo lepší epidemiologická situace, by neměl být vyžadován test. Lidé by také měli vědět, kam mohou vyjet, aby si cesty mohli naplánovat. Proto u postupného rušení omezení volného pohybu a rušení kontrol na vnitřních hranicích by měla být zajištěna proporcionalita a nediskriminace mezi občany EU.

Úplné otevření hranic je důležité nejen pro běžné občany, ale také vysoké školy. "Restrikce na hranicích mají pro univerzity s velkým stupněm internacionalizace i finanční následky, například ve výpadku příjmů od studentů samoplátců. U nás na univerzitě činí podíl tohoto typu studentů na jedné fakultě až 35 procent," uvedla rektorka Mendelovy univerzity v Brně a členka KoroNERV-20 Danuše Nerudová.

Stát by měl podle KoroNERV-20 stanovit i pravidla, kdy by se mohla opatření zpřísnit. Měl by detailně popsat, jak se dotknou omezení pendlerů obecně, pendlerů pracujících v sociálních službách a specializovaných pracovníků, kteří provádějí servis důležitých zařízení v zahraničí.

Seznam zemí, do kterých budou Češi moci cestovat bez testů na covid-19 po návratu, chce ministerstvo zdravotnictví představit začátkem června. Bude vycházet z dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí a bude se zřejmě každý týden aktualizovat. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dříve uvedl, že by testy nemusely být v ČR od 8. června povinné pro lidi vstupující do země například z Rakouska, Slovenska a Chorvatska.

KoroNERV-20 vznikl jako neformální občanská iniciativa ve druhé polovině března. Primárním cílem skupiny je zmenšit dopady pandemie na českou ekonomiku. Mezi členy patří mimo jiné bývalý viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl, ekonom a ředitel Nemocnice na Bulovce Jan Kvaček, ekonomové Michal Mejstřík a Tomáš Sedláček nebo šéf státní státní Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) Jan Procházka.