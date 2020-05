Itálie se otevírá turistům, cestovky zaskočeny. Čeká se na reakci české vlády

Bude ale také velmi záležet na české vládě, jaká dá k cestování doporučení nebo restrikce, řekl dnes ČTK Papež.

I když se samotná Itálie otevře, nemusí být podle Papeže otevřená z hlediska české vlády. "Ona má také právo říct: 'Občané ČR do Itálie ne.' Což by samozřejmě pro cestovní kanceláře znamenalo ne," řekl Papež ČTK.

Cestovní kanceláře podle něj většinou vydávají vouchery místo zájezdů průběžně, zhruba tři týdny před plánovanou cestou, i když jsou některé, které je vydaly hromadně. "Ale většina je vydává na červen. Červencové a srpnové zájezdy ještě pořád mají naději na realizaci, takže tam nejsou vydány," uzavřel. Bude tak záležet také na jednotlivých kancelářích, jak se k případnému rušení zájezdů postaví.

Mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková dnes na dotaz ČTK sdělila, že klienti budou moci autobusovou nebo leteckou dopravou vyrazit, pokud ji kanceláře nasmlouvají. "Momentálně bych řekla, že je ta informace čerstvá a nikdo teď neví, jak to bude. Cestovní kanceláře si to musí propočítat," dodala. Přes agenturu se v současnosti do konce srpna chystá 4000 klientů. "Což vzhledem k situaci a množství storen a zrušených dovolených není zase tak malé číslo," uzavřela.

CK Fischer podle mluvčího Jana Bezděka čeká na to, až vláda představí konkrétní plán, podle kterého by se mohly cestovní kanceláře a jejich klienti řídit. "Země EU už mají jasné plány na otevření hranic, naproti tomu Česká republika, které patří mezi méně zasažené země, stále zůstává poměrně izolovaná a čeští občasné stále nevědí, jak to bude s cestováním vypadat. Vláda by měla dát jasná pravidla, podle kterých bude možné cestovat a pokud bude tato kritéria splňovat i Itálie, pak samozřejmě není důvod zájezdy rušit," sdělil mluvčí.

Podle něj ale teprve blízká budoucnost ukáže, jak to bude s testováním. "Česká vláda momentálně mluví o testech, které ale v podstatě nejsou běžně dostupné. Pokud chce česká vláda trvat na testech nad rámec toho, co je běžné v okolních evropských zemích, pak by měla tyto testy českým občanům poskytnout zdarma," dodal Bezděk.

Itálie po téměř třech měsících restrikcí přijatých kvůli šíření koronaviru zruší 3. června všechna dosud platná omezení pohybu, otevře své hranice a dovolí přeshraniční cesty, informuje La Repubblica. Příslušný vládní dekret v noci na dnešek podepsal premiér Giuseppe Conte. Od začátku června budou moci do Itálie volně cestovat i lidé ze zemí schengenského prostoru včetně českých občanů a už pro ně nebude povinná dvoutýdenní karanténa.

Itálie patří k zemím, které koronavirová epidemie zasáhla nejsilněji. Celkově se od konce února virem SARs-CoV-2 nakazilo téměř 224.000 lidí, 31.610 z nich zemřelo.