Jaderné palivo do Temelína dodá americký Westinghouse a francouzská Framatome

— Autor: ČTK

Jaderné palivové soubory do Jaderné elektrárny Temelín budou od roku 2024 dodávat americký Westinghouse a francouzská Framatome. Nyní se používá ruské palivo od společnosti TVEL, která spadá do ruského státního holdingu Rosatom. Dodávky potrvají zhruba 15 let. Hodnota kontraktu se pohybuje v řádu miliard korun, řekl dnes ČTK hlavní mluvčí Skupiny ČEZ Ladislav Kříž.