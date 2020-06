Jak nastartovat cestovní ruch v ČR? Dopravci navrhují plošné zavedení voucherů

"Vouchery by mohly pomoci opětovně nastartovat celý sektor cestovního ruchu, zachránit hotely a restaurace, sportovní a jiná zařízení a pomoci mohou také dopravcům," uvedl mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.

S tím souhlasí i mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. Podle něj je už nyní vidět velký zájem o prázdninové cestování v Česku, využití poukázek by však motivovalo i další cílové skupiny k tomu, aby mohly na letošní dovolenou v ČR odcestovat. "Domácí cestovní ruch by díky propojení s veřejnou dopravou získal větší okruh domácích turistů, kterým by se otevřela výhodnější možnost cestování po ČR," podotkl Ondrůj.

Podle dopravců by plošné zavedení voucherů pomohl oživit celý tuzemský cestovní ruch. Nešlo by přitom jen o dopady pro dopravce. Plán, při kterém by se přispívalo na část dovolené s podmínkou, že by lidé museli utratit určitou částku či na místě strávit minimální počet dnů, je podle nich dobrý prostředek k tomu, jak Čechy opět dostat na dovolenou a pomoci ekonomice. "Státu se následně na daních vybraných z fungující ekonomiky finance bohatě vrátí," dodal Sedlařík.

Podle něj by uplatnění poukazů pomohlo dopravcům řešit současné ztráty po pandemii koronaviru, lidé by totiž byli motivování více využívat veřejnou dopravu na úkor svých aut. Úhrada by přitom měla být platná i ve vozech městské hromadné dopravy.

S možností rozšíření platností voucherů souhlasí i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. Podle něj by stát měl splnit to, co dříve slíbil. Pokud by stát lidem na dovolenou přispěl formou voucheru vázaným na útratu v ČR, pomohlo by to podle něj udržet mnoho turistů v Česku, včetně těch, kteří obyčejně preferují spíše zahraniční destinace. Poukazy by podle Prouzy měly platit pro ubytování, dopravu, restaurace, vstupy na akce a další.

Vláda během pandemie koronaviru vytvořila plán na vytvoření voucherů určených na podporu cestovního ruchu. Podle jejího nedávného rozhodnutí se vztahuje pouze na lázeňské pobyty. Stát by lidem přispěl na lázně až 40 procent z ceny do maximální výše 4000 korun.