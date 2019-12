Jak si vede český export? Svaz zveřejnil nový odhad

Zpomalení růstu vývozu bude podle něj způsobeno nižším hospodářským růstem evropských zemí, stagnujícím mezinárodním obchodem a nejistotami v mezinárodním obchodě, zejména kvůli obchodní politice USA. Rostoucí potíže se získáváním nových zakázek naznačuje pravidelné šetření, které pořádá svaz s Českou národní bankou. Už více než rok přibývá firem, které hlásí, že se zahraniční poptávka zhoršuje. Ve třetím čtvrtletí 2019 jich bylo 17 procent. Jen osm procent firem uvedlo, že naopak zájem o jejich výrobky v zahraničí roste.

Vývoz v přeshraničním pojetí za leden až říjen 2019 dosáhl 3,8 bilionu korun. Ve srovnání se stejným obdobím 2018 byl vyšší o 4,7 procenta. Do zemí EU v tomto období směřovalo 84 procent exportu. Nejvíce meziročně rostl export na Kypr (54 procent), do Dánska (18 procent), Litvy (15 procent). Vývoz do Německa, největšího českého obchodního partnera, rostl letos meziročně o 2,7 procenta, což je rychleji než růst německé ekonomiky. Export do Velké Británie se letos zvýšil o 1,9 procenta. Největší pokles zaznamenal vývoz do Irska, a to o 24 procent.

Problematickým odvětvím je zejména ocelářství, které letos klesá kvůli stagnaci evropského zpracovatelského průmyslu, exportu a investic. Změna trendu se nečeká dříve než ve druhém pololetí 2020. Dopad mají také vysoké investice vynucené stále přísnější environmentální regulací. Vývoz českých strojírenských podniků letos meziročně klesne v řádu jednotek procent kvůli odkládání investic u hlavních odběratelů strojů (automobilový průmysl). Loňský export strojů byl rekordní. V automobilovém průmyslu trvají nejistoty ohledně náběhu elektromobility či kondice německých automobilek, dodal Čížek.

Ředitel sekce mezinárodních vztahů svazu Lukáš Mertin upozornil na to, že pokud Británie odejde z EU na základě dohody, nezmění se z pohledu obchodu pro exportéry nic až do konce přechodného období, které skončí 2020. Během roku 2020 se bude muset EU a Británie dohodnout na nové dlouhodobé obchodní dohodě. Existuje poměrně velké riziko, že se komplexní dohoda nestihne vyjednat. Exportéři budou proto v nejistotě, podle jakých pravidel se bude s Británií obchodovat od roku 2021. Přechodné období je však možné prodloužit a získat více času pro vyjednání obchodní dohody, podotkl.

Český vývoz by měl i podle odhadu vývozců letos dosáhnout 3,7 bilionu korun, což by byl nový rekord. "Pokud dosáhneme v národním exportu číslo 3,7 bilionu korun, budeme rádi. Podobné to je i s čísly, které se týkají přeshraničního exportu, kde bychom se měli dostat nad hranici 4,5 bilionu korun, což by byl opět nárůst, který držíme zhruba asi osm let za sebou," řekl v říjnu místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.

Metodika národního pojetí u zahraničního obchodu sleduje skutečný obchod se zbožím mezi českými a zahraničními subjekty. Metodika přeshraničního pojetí vypovídá jenom o fyzickém pohybu zboží přes hranice České republiky bez ohledu na to, zda se jedná o obchod mezi českými a zahraničními subjekty.