Zkoušení oblečení v obchodě: Od 11. května další změna

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na oblečení, které si lidé vyzkoušejí v obchodě, se nebude vztahovat karanténa. ČTK to dnes potvrdil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Oděvy i další zboží, které lidé v prodejnách reklamují nebo vrátí, by nyní prodejci měli na tři dny uložit stranou. Pro oděvy bude od 11. května platit lhůta 24 hodin. Do stejného data není možné v prodejnách s oděvy oblečení kvůli zamezení šíření koronaviru zkoušet. Zákaz se nevztahuje na obuv.