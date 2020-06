Karanténu oděvů řeší prodejci různě, vznikají nové technologie

E-shop Zoot ve výdejnách i skladě využívá pro ničení virů z vrácených oděvů napařování nad 65 stupňů Celsia. Každý kus oblečení pracovníci napařují přes čtyři minuty. "To podle Státního zdravotního ústavu vir SARS-CoV-2 likviduje," uvedl ředitel Zootu Milan Polák. Vrácené zboží ve výdejnách v květnu podle něj činilo 60 procent.

Řetězec C&A podle své mluvčí Hany Mayerové vrácené oděvy ukládá na 24 hodin odděleně od ostatního zboží, následně ho vrací do prodeje. Stejně postupují v obchodech Pietro Filipi a Kara. "Jelikož neděláme slevy, tak nejsme nucení vyprazdňovat sklady jako ostatní," vysvětlil vedoucí retailové sítě těchto značek Ladislav Pštros. Nemusí tak využívat technologie k likvidaci virů, která je podle něj poměrně drahá a většině firem se nevyplatí, řekl dále. V Pietro Filipi se podle něj počet vrácených kusů nezměnil, v Kaře je dokonce nižší než před krizí.

V Kladně vznikl start-up SteriBox, který dezinfikuje oblečení, případně další předměty germicidními trubicemi vydávajícími UV-C záření. Do boxu určeném pro oděvy se vejdou čtyři ramínka, dezinfekce je hotová za dvě a půl minuty. Tento týden box testuje kladenská prodejna Takko.

"Pokud bude test úspěšný, budou moci i ostatní prodejny oděvů v ČR používat SteriBox pro dezinfekci svého zboží," uvedl spoluzakladatel projektu Tomáš Velc. Technologie je pro prodejny typu Takko podle mluvčího SteriBox Zdeňka Sládka cenově dostupná. Konkrétní náklady pro obchodníky, ale nesdělil.

"Karanténa na vrácené oblečení v tuto chvíli stále platí, ale jedná se pouze o oděvy, které zákazník vrací ze své domácnosti, tedy takové, se kterými přišel zákazník do bezprostředního kontaktu. Nejedná se o oděvy, které si zkouší zákazníci v prodejně. Prozatím bude uvedené opatření platné, a to do doby zjištění míry rizika, která se v tuto chvíli zkoumá," uvedlo tiskové oddělení ministerstva zdravotnictví.

Vrácené zboží muselo být původně, od 27. dubna, kdy se po nucené pauze mohly otevřít provozovny do 2500 metrů čtverečních, uloženo v karanténě tři dny. S dalším uvolňováním, od 11. května, kdy si lidé mohli znovu začít zkoušet oblečení v prodejnách, byla karanténa pro vrácené zboží zkrácena na 24 hodin.