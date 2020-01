Obchodního náměstka Metrostavu Jiřího Anděla potrestal soud pětiletým vězením. Soud verdikt a výši trestů zdůvodní až po přestávce, podle státního zástupce Jiřího Pražáka ale rozdíl v trestech pro Piláta a Anděla vyplývá z rozdílné právní kvalifikace.

Pilát byl nepravomocně odsouzen za podplácení, Anděl mimo jiné také za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Společnost Metrostav potrestal soud za podplácení, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a poškození finančních zájmů Evropské unie.

Tiskový mluvčí Metrostavu Vojta Kostiha řekl, že společnost se proti dnešnímu rozhodnutí odvolá. "Soudní řízení tedy dále probíhá a my se z toho důvodu nemůžeme a nebudeme až do konečného pravomocného rozhodnutí vyjadřovat," dodal mluvčí. Odvolat se podle svého obhájce Lukáše Trojana plánuje i Pilát. "Klient má za to, že nebyla prokázána jeho vina a rozhodně podá odvolání," řekl Trojan novinářům po vyhlášení rozhodnutí.

Obžaloba v druhé větvi Rathovy kauzy se týká například rekonstrukce zámku Buštěhrad či gymnázia Hostivice. Na straně uplácených stojí společnost jedné z obžalovaných Lucie Novanské Aveza, která pořádala zadávací řízení. Podplácely údajně Metrostav, Konstruktiva Branko, Puro-Klima, Hospimed, Jipe a Tenton. Společnost ML Compet je stíhána kvůli zjednání výhody při zadání veřejné zakázky.

Státní zástupce požadoval, aby Metrostav zaplatil za manipulaci s tendry středočeských nemocnic 25 milionů korun a aby se deset let nemohl podílet na veřejných zakázkách. Právník Metrostavu navrhovaný postih označil již dříve za likvidační. Vysoký peněžitý trest a zákaz účasti na veřejných zakázkách by dopadly na zaměstnance a jejich rodiny, mohly by také ovlivnit rozpracované stavební projekty, uvedl.

Metrostav je podle výše tržeb lídrem českého stavebního trhu. V roce 2018 mu tržby stouply o desetinu na 21,5 miliardy korun, za ním následovaly Eurovia CS, Strabag a Skanska. Ke konci roku 2018 měl Metrostav 4903 zaměstnanců.

Metrostav od počátku tvrdí, že jeho stíhání je účelové. Firma podle dřívějšího vyjádření svého právníka přišla kvůli trestnímu stíhání v Rathově kauze a dalších případech o zakázky za miliardy korun.

Trestní stíhání firem za klasické korupční trestné činy je v Česku spíše výjimečné. Obvinění Metrostavu v takzvané druhé větvi Rathovy úplatkářské kauzy bylo prvním výrazným a mediálním případem. Ve stejném roce stíhala policie kromě nich za podplácení ještě jednu společnost. O rok dříve, kdy začala trestní odpovědnost právnických osob platit, neobvinila za úplatky žádnou firmu, kvůli machinacím se zakázkami dvě. Ani v posledních letech nejsou čísla vysoká, vyplývá z výročních zpráv Nejvyššího státního zastupitelství zveřejněných na jejich webu.

Soud dnes udělil Rathovi osmileté vězení za přijímání úplatků a manipulace se zakázkami ve druhé části jeho korupční kauzy. Uznal ho vinným ve všech bodech obžaloby a o rok mu prodloužil již pravomocně uložený sedmiletý trest. Trestné činnosti se podle předsedkyně trestního senátu Ivy Říhové dopustilo i dalších osm obžalovaných lidí a devět firem.