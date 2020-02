Kauza Rath: Trest pro Metrostav těžce dolehne na stát, soudí analytici

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Tříletý zákaz přístupu k veřejným zakázkám by pro Metrostav nebyl likvidační. Je to ovšem mnohem citelnější trest než peněžitá pokuta. Zákaz účasti by se ovšem dal obejít tím, že by se za Metrostav přihlašovaly do výběrových řízení jiné firmy. Vyplývá to z vyjádření analytiků, oslovených ČTK.