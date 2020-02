Kdy poleví zdražování? Ekonomové nemají pro Čechy dobré zprávy

Meziroční růst spotřebitelských cen v lednu zrychlil na 3,6 procenta z prosincových 3,2 procenta. Jde o nejvyšší meziroční růst cen od března 2012. Růst inflace ovlivnilo hlavně zdražování potravin, alkoholu a bydlení.

"V první polovině letošního roku se bude spotřebitelská inflace držet významně nad třemi procenty. V průběhu druhé poloviny letošního roku poté začne inflace zpomalovat a postupně se dostane pod tři procenta. Na to, že letos v některém měsíci uvidíme meziroční růst inflace přesně na dvou procentech však můžeme velmi pravděpodobně zapomenout," uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Ekonom Komerční banky Michal Brožka tak počítá letos s průměrnou inflací tři procenta. "Cenové nárůsty se odehrají v prvním čtvrtletí, a poté by zvyšování spotřebitelských cen mělo začít citelně ustupovat," uvedl. Inflaci bude snižovat postupné snižování výkonu ekonomiky, silná koruna a nedávno zvýšené úrokové sazby ČNB. "V očích ČNB aktuální míra inflace ospravedlňuje poslední zvýšení úrokových sazeb," dodal.

Hlavní ekonom ING Jakub Seidler upozornil, že lednovou inflaci je obvykle obtížné odhadnout, protože začátkem roku se mění v ekonomice řada cen. Letos to bylo zvýšení spotřební daně na cigarety a líh, naopak se do druhé snížené sazby DPH se přesunulo dodání tepla.

"V dalších měsících by ceny mohly ještě mírně růst, jelikož se do nich budou postupně promítat vyšší daně z tabákových výrobků, které se v lednu projevily pouze částečně. Inflace by se tak mohla v první polovině roku přiblížit čtyřprocentní hranici, ačkoli je možné, že vysoké ceny potravin budou mírně korigovat. Růst cen by tak měl dosáhnout svého letošního vrcholu v dubnu, poté by měla meziroční dynamika cen opět mírně zvolnit, nicméně zůstane patrně stále nad třemi procenty," uvedl Seidler.

Přes citelné překvapení i podle analytika UniCredit Bank Patrika Rožumberského nemusí ještě lednová výše představovat pro inflaci strop. Inflaci budou podle něj v nadcházejících měsících v návaznosti na zvýšení spotřební daně nadále tlačit nahoru především postupně zdražující cigarety. Pravděpodobné je i další zvyšování nájemného a cen dalších položek souvisejících s bydlením.

"S ohledem na poslední krok ČNB a zejména pak na fakt, že ekonomika vstoupila do další fáze zpomalení, nečekáme, že by centrální banka chtěla do aktuální inflace ještě zasahovat. Předpokládáme proto v dalších měsících stabilitu úrokových sazeb," uvedl ekonom ČSOB Petr Dufek.

Skokový nárůst lednové inflace přitom podle hlavního ekonoma Natland Petra Bartoně potvrzuje správnost překvapivého zvýšení úrokových sazeb ČNB minulý týden.