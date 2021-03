Konica Minolta sjednocuje IT business

Konica Minolta sází v České republice čím dál víc na IT služby. Ty se aktuálně podílejí na celkovém obratu skupiny zhruba z jedné třetiny a do budoucna se očekává další růst. Na zvýšený zájem zákazníků reaguje společnost sloučením specialistů divize IT služeb mateřské Konica Minolta Business Solutions Czech (KM CZ) a dceřiné firmy Konica Minolta IT Solutions Czech (KM ITSCZ, dříve WEBCOM). Díky tomu by mělo dojít k usnadnění přístupu českých firem k celému portfoliu softwarových služeb a ke zjednodušení komunikace zákazníků s Konica Minolta.