Korean Air začínají opět létat mezi Soulem a Prahou

Na dálkových trasách se v současnosti z Prahy létá do Dubaje ve Spojených arabských emirátech a do katarského Dauhá. Před koronavirovou krizí v Praze fungovalo 15 dálkových linek do destinací Severní Ameriky a Asie.

Korejský dopravce bude ze Soulu do Prahy létat vždy v pátek. Zpět se bude vracet v sobotu. Na všechny lety bude nasazovat letadla typu Boeing 787-9 Dreamliner, který má kapacitu 269 cestujících.

V současnosti má pražské letiště potvrzený obnovený provoz do 80 destinací od 33 leteckých společností. V porovnání s loňskou letní sezonou jde o přibližně polovinu míst. Letiště se nyní zaměřuje hlavně na klíčová evropská města jako je Paříž, Frankfurt nebo Londýn, která slouží také k přestupům do dalších destinací. Další velká část letů směřuje do dovolenkových míst.

Pražské letiště během července odbavilo přes 250.000 cestujících, což představuje více než šestinásobný nárůst oproti červnu. Meziročně jde však o pokles 87 procent. Na více než dvojnásobek se oproti červnu zvýšil i počet letů na pražském letišti. Dispečeři jich odbavili 4739. Meziročně je to však o skoro 70 procent méně.

Podle našich statistik jsme v červenci odbavili přes 250 000 cestujících, což je šestkrát více než v červnu. Nejvíce lidí letělo na linkách z/do Burgasu, Amsterdamu a Heraklionu.

Nejvíce cestujících letělo během července na linkách mezi Prahou a Burgasem, Amsterdamem a Heraklionem, ze zemí pak do Řecka, Velké Británie a Bulharska.