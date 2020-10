Koronakrize: Polovina menších firem bude muset snižovat náklady, ukázal průzkum

Jarní nouzový stav v ČR velmi citelně zasáhl ekonomiku a řada malých a středních podniků se dostala do problémů. "Zavření obchodů i zastavení sektoru služeb znamenalo likvidační výpadek příjmů pro tisíce firem i živnostníků," uvedl šéf české pobočky společnosti Lidya Libor Vaníček.

Počet přerušených živností za tři čtvrtletí podle dat Bisnode přesáhl 74.000. Podnikání pozastavilo o 35 procent více osob než ve stejném období loňského roku a o 55 procent více než v roce 2018.

Další plošné utlumení ekonomiky neustojí podle průzkumu 12 procent firem a svou činnost budou muset ukončit. Mnohem hůře své vyhlídky přitom hodnotí firmy v Praze a na Moravě, které při dalším omezování skončí v 17 procentech případů.

"Výzkum se dělal v době, kdy již byla opětovně zavedena povinnost nosit ve vnitřních prostorách roušky a je jasné, že aktuálně vyhlášené restrikce omezují dostupnost řady služeb ještě více. Se stoupajícím počtem pozitivně testovaných navíc stoupají obavy spotřebitelů využívat i ty služby, které využívat ještě lze," upozornil Vaníček. Nejistá budoucnost také podle něj omezuje nákupy zbytných produktů.

Zcela bez problémů ekonomická omezení zvládne 34 procent malých a středních podniků, polovina ale pro svou záchranu bude muset přistoupit k nějakým omezením. Řadě firem bude stačit omezit náklady, aniž by omezily zaměstnanost. Pětina musí sáhnout do personální oblasti, což s sebou přinese další ekonomické potíže. Snížení nákladů na zaměstnance vidí Vaníček jako funkční řešení spíše pro firmy mimo Prahu, a to ve 22 procentech, zatímco pražské firmy by ho využily ve 14 procentech případů.

Podle průzkumu budou ale jen čtyři procenta malých a středních podniků řešit situaci půjčkou. "Banky deklarují zpřísněná kritéria pro poskytování půjček, řada firem se tak obává, že by žádostí o úvěr jen ztrácela drahocenný čas. Existuje ale řada jiných možností, jak překlenout kritické období. Nebankovní instituce jsou v poskytování peněz flexibilnější," dodal Vaníček.