Koronakrize se ukazuje naplno: Počet ohrožených firem v Česku stoupl o čtvrtinu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Počet ohrožených firem v ČR do konce října meziročně vzrostl o 26 procent na 21.900. Jde o 4,5 procenta všech firem v Česku. Zatímco loni potíže firem zasáhly 45.700 zaměstnanců, letos to je 61.300, tedy o třetinu více. Vyplývá to z Bisnode Corona Indexu, který poskytuje přehled o vývoji podnikatelského prostředí v ČR.