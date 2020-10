Koronavirová opatření drtí i taxislužby, řada z nich omezuje činnost

"Má to na nás samozřejmě likvidační dopad. Na jaře se to ani nepohnulo, služby zůstaly úplně stát," řekl ČTK Daniel Vejnar s tím, že bez vedlejší práce by neměl co jíst. "Přes léto se to trochu pohnulo, nyní ale opět už vše stojí. Jsme závislí na kulturních akcích, zábavách, na diskotékách a hospodách, od toho se odvíjí taxislužba. Pokud tyto akce nejsou, lidé nikam nechodí, my stojíme také," řekl ČTK Daniel Vejnar.

Taxislužbu provozuje 12 let, kvůli pandemii však již na toto zaměstnání spoléhat nemůže. "Musel jsem si najít jinou práci, kam jsem nastoupil 1. září a taxislužbu si ponechat jako vedlejšák. Na Lipensku mám výhodu, že jsem tady sám, takže lidé ještě občas zavolají. Jezdíme však i Přerov, stojíme u nádraží, ale lidé nejezdí. Jde vidět, že se bojí, necestují už moc ani vlakem," podotkl Vejnar.

Podobné zkušenosti mají i ostatní taxikáři. "Dotklo se nás to neskutečně. Jsme tak na deseti až 20 procentech původních tržeb, ale náhrady se nedovoláme žádné. Nezakázali nám totiž činnost, můžeme podnikat, ale sebrali nám předmět podnikání," posteskl si pracovník z Taxi Dušan Přerov. Podotkl, že přes léto se služby po jarní epidemii trochu rozjely, nyní už však opět zcela stojí; není totiž koho vozit.

O něco lépe je na tom přerovské Profitaxi, které podle majitele jezdí i během dne. "Jsme největší taxislužba v Přerově, takže nás to zas až tak nepostihlo, jsme tak na 50 až 70 procentech. Vozíme své stálé zákazníky, dopoledne jsou to důchodci, večer se to již samozřejmě omezilo, přes den se to ale dá. Museli jsme ale omezit počet aut a zaměstnanců," řekl ČTK majitel taxislužby.

Podobná situace je i v Olomouci, i tam několik taxislužeb na svých webových stránkách avizuje již dočasné uzavření. Taxislužby, které stále jezdí, pociťují velký ekonomický propad. "Určitě jsme tak na 60 až 70 procentech úbytku zákazníků, je to především kvůli zavřeným hospodám. Já jezdím hlavně o víkendu, v pátek a v sobotu. Běžně začaly telefony zvonit v pátek už odpoledne a nezastavil jsem se až do rána. Teď měla začít sezóna, večírky, akce, Vánoce; pro taxikáře to měly být žně," řekl ČTK Patrik Bednář z Cooper Taxi Olomouc. Podotkl přitom, že zatím se tím uživit dá, ale jen díky tomu, že má člověk vlastní klientelu. "Uvidíme, co bude dá," dodal.