Koronavirus drtí české firmy. Vážné finanční problémy má čtvrtina podnikatelů

"Podnikatelé jsou na tom výrazně hůře než průměr populace, kde opravdu velké finanční problémy ohrožují tři procenta populace," uvedla agentura. Podle průzkumu zatím 58 procent domácností nemá žádné finanční problémy, 28 procent domácností už trochu šetří a 11 procent uvedlo, že šetří hodně.

Naproti tomu pouze čtvrtina podnikatelů uvedla, že žádné finanční problémy nemá. Stejný podíl podnikatelů pak už trochu šetří a 22 procent šetří hodně.

Z vládních opatření má největší podporu takzvaná chytrá karanténa. "S tím, že vláda by měla postupně otevírat obchody a zaměřit se na chytrou karanténu, souhlasí 44 procent respondentů. Není to podpora většinová, ale je to varianta, která je nejrovnoměrněji zastoupena u všech sociodemografických skupin," uvedla ředitelka výzkumu Jana Hamanová.

Necelá třetina lidí by preferovala pokračování plošných omezení. Více je prosazují ženy a také senioři. Zároveň má tato část veřejnosti největší obavy z nákazy a současná omezení jí vadí nejméně. Naopak takzvané promořování populace je více sympatické mužům, lidem ve věku 30 až 60 let a skupinám s vyšším formálním vzděláním.

Lidem stále více vadí, že se nemohou setkávat s ostatními. "Možná o to více, že jsme prožili velikonoční svátky, které tradičně bývají spojené s návštěvami a sdružováním," podotkla Hamanová. Povinné roušky dnes hodně vadí čtvrtině dotázaných, před dvěma týdny jich bylo 15 procent. "Roušky jsou tak opatřením, u kterého SC&C zaznamenala největší zhoršení," uvedla agentura.

Průměrná hodnota pocitu ohrožení nemocí covid-19, kterou koronavirus způsobuje, klesla za 14 dní ze šesti na 5,5 (na stupnici 10 až jedna), a vrátila se tak na úroveň z poloviny března. Podle agentury může být nižší pocit ohrožení v kombinaci s menší ochotou nosit roušky do budoucna nebezpečím. "Může to být jednorázový výkyv podpořený pozitivní komunikací od expertů, která přišla před Velikonocemi a která také následně vedla v některých případech k menšímu dodržování mimořádných opatření. Ale také se může jednat o začátek trendu, který souvisí s určitým "zvyknutím si" na novou skutečnost," dodala Hamanová.

Průzkum se uskutečnil do 9. do 12. dubna a zúčastnilo se ho 2085 lidí.