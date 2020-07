KoroNERV-20 navrhuje ukončit podpůrný program Antivirus koncem roku

Pomoc by mohla být podle ní ukončována i postupně po jednotlivých typech příspěvků. Zároveň s ukončování programu by měla být podpora změněna v model podobný německému kurzarbeitu. V něm není kompenzována mzda lidem, kteří nepracují, a je dorovnávána zaměstnancům, kterým byl kvůli menší poptávce snížen úvazek.

Nepřiměřené prodlužování programu Antivirus by podle iniciativy KoroNERV-20 bránilo přirozeným procesům na trhu práce i v celé ekonomice. Nejdříve by měl podle odborníků skončit příspěvek typu B, který pokrývá 60 procent mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku surovin, pracovníků či poptávky, a to do 29.000 korun superhrubé mzdy. Ukončován může být podle iniciativy postupně, například s klesající podporou od září do prosince. Do konce roku by měl skončit také příspěvek C, který představuje odpuštění sociálních odvodů na tři měsíce za určitých podmínek firmám s počtem zaměstnanců do 50.

"Zachována by měla být naopak varianta programu Antivirus A, která má sloužit jako účinný záchranný nouzový polštář pro případná nová lokální ohniska nákazy, pokud v nich bude nutné některé podniky z moci veřejné na určitou dobu zcela zavřít, či zaměstnance povinně poslat do karantény," uvedla iniciativa. Příspěvkem A dorovnává stát 80 procent vyplacené náhrady mzdy v karanténě a výdělku v zavřených provozech do 39.000 korun superhrubé mzdy.

O potřebě přeměny současného programu na klasický kurzarbeit mluvil tento týden na Národní ekonomické konferenci i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). K oživení ekonomiky bude podle něj nutné, podpořit poptávku, a proto by měl stát vytvořit přiměřenou jistotu pracovního trhu a pracovních míst.

Zástupci podnikatelů a firem zatím volají především po prodloužení programu, aby z něj mohly podniky čerpat i na podzim. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy by kabinet měl o prodloužení Antiviru rozhodnout ještě v červenci, a neodkládat to až na konec srpna. I podle podnikatelských svazů by se ale měla dočasná podpora změnit na legislativně ukotvený kurzarbeit.

Podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí získalo příspěvky na mzdy od 12. března do 1. července již celkem 56.765 firem. Stát tak poskytl peníze na výdělky 711.023 pracovníků. Vyplaceno bylo zhruba 14 miliard korun. Z dostupných podpor patří Antivirus mezi podniky k nejvyužívanějším. Pomoc z něj podle průzkumu Asociace hotelů a restaurací ČR například čerpá 90 procent hotelů a restaurací.

KoroNERV-20 vznikl jako neformální občanská iniciativa ve druhé polovině března. Primárním cílem skupiny je, zmenšit dopady pandemie nemoci covid-19 na českou ekonomiku. Mezi členy iniciativy patří bývalý viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl, rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská, ekonom a ředitel Nemocnice na Bulovce Jan Kvaček, ekonom Michal Mejstřík nebo šéf státní Exportní garanční a pojišťovací společnosti Jan Procházka.