Krach ČSA by stál 1,2 miliardy. Záruka pro Smartwings je levnější, soudí Hamáček

Pokud by České aerolinie (ČSA) zkrachovaly, stát by na dávkách a podpoře vyplatil více, zhruba 1,2 miliardy korun. "Na začátku tady byly nápady, že stát celou společnost převezme nebo odkoupí, s tím jsme souhlasit nemohli. Teď se to dostalo do reálnější polohy. Pokud vím, v případě, že by ČSA zkrachovaly, tak by stát vyplatil v různých dávkách či podporách více než jednu miliardu korun, odhad je asi 1,2 miliardy. Pokud nechceme, abychom vyplatili 1,2 miliardy, musíme najít řešení," řekl Hamáček.

Přijde mu logické snažit se o to, aby stát zaplatil co nejméně. U případné půjčky je podstatné, čím bude zaručena, dodal vicepremiér.

Úvěry mají firmě pomoci překonat dopady zastavení provozu v době pandemie koronaviru. Podmínkou je podle Havlíčka přejmenování firmy na ČSA a udržení 2500 zaměstnanců. Vlastníci společnosti, která ČSA ovládá, jsou do společnosti připraveni vložit 1,6 miliardy korun, řekl Havlíček po sobotním jednání s prezidentem Milošem Zemanem a jeho expertním týmem.

Na podmínkách pro poskytnutí záruky je podle Havlíčka shoda s vlastníky, patří k nim i klíčová role státu ve věřitelském výboru firmy a zastavení vyplácení dividendy majitelům společnosti na deset let. Tento týden chce Havlíček návrh představit ve Sněmovně na podvýboru pro dopravu. Jednání se podle něj vedou také s věřitelskými bankami.

O pomoci pro Smartwings se mluví posledních několik týdnů. Zástupci vlády včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) možnost podpory připustili, podle nich jde o strategický podnik. Státní záruku naopak nepodporuje ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), k jedné firmě podle ní není možné přistupovat jinak než k ostatním podnikům. Možnost podpory kritizují také někteří zástupci opozice.

Smartwings patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Téměř poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost Citic Europe. Firma v minulosti uvedla, že nemá zájem o majetkový vstup státu do společnosti, ale potřebuje od státu půjčku nebo garanci za úvěr na 1,7 až dvě miliardy korun. V pátek nechala v několika českých denících zveřejnit inzerát, kterým upozorňovala na to, že na rozdíl od desítek jiných leteckých společností pomoc od státu nedostala. Do skupiny patří dopravci Smartwings a ČSA.