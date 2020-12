Křetínský reorganizuje svou skupinu, do EPH se asi vrátí Tkáč

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Miliardář Daniel Křetínský soustředí svá strategická aktiva včetně Energetického a průmyslového holdingu (EPH) do nové holdingové společnosti EP Corporate Group (EPCG). Vzniká také EP Equity Investment (EPEI), pod kterou budou postupně soustředěny investice do menšinových podílů ve firmách s akciemi na burzách. Křetínský zároveň vede pokročilá jednání s Patrikem Tkáčem o jeho návratu do EPH, ve firmě by získal 44 procent. ČTK to dnes sdělil mluvčí EPH Daniel Častvaj.