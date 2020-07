Krok Slovinska poškozuje cestovní ruch, stěžují si české cestovky

Češi se podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) budou muset od půlnoci z dneška na sobotu při cestě do Slovinska prokazovat potvrzením o zaplaceném ubytování a také negativním testem na covid-19, který bude starý nanejvýš 36 hodin. Průjezd zemí, přes kterou řada českých občanů cestuje do Chorvatska, bude nadále možný bez omezení.

"Slovinsko bylo jednou z prvních zemí, které umožnily volný pohyb osob již počátkem června a nyní svým nelogickým rozhodnutím volnému pohybu a 'restartu' cestovního ruchu zabraňují," uvedl prezident AČCKA Roman Škrabánek. Při obnově cestovního ruchu podle něj cestovní kanceláře připravily do Slovinska nové produkty a vyřazení ČR z bezpečných zemí jejich činnost narušilo.

Rozhodnutí Slovinska bylo nepříjemným překvapením pro CK Travel Family, její jednatel Ivan Lackovič doufá v to, že není definitivní a bude přehodnoceno. "Česko má statut jedné z nejbezpečnějších zemí EU, která se velmi dobře vypořádala s pandemií. O to více je dnešní rozhodnutí Slovinců zarážející. V případě, že by toto omezení trvalo, znamenalo by to stopku pro české turisty a jejich dovolenou u moře ve Slovinsku," uvedl.

AČCKA podle Škrabánka vyzvala ministerstvo zahraničí, aby vyjednalo zmírnění opatření. Z hlediska koronaviru má podle něj ČR jen lokální ohniska nákazy, celková situace se nezhoršila. "Řešením je umožnění vstupu na základě potvrzení o zajištěném ubytování ve Slovinsku," uvedl. Do Slovinska v posledních letech podle něj přijíždí více českých turistů a svým rozhodnutím vláda poškozuje i svůj cestovní ruch, který se významně podílí na hrubém domácím produktu země. Ve statistikách výjezdech Čechů na delší pobyt od Českého statistického úřadu není Slovinsko samostatně uvedeno. Mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková potvrdila rostoucí zájem o Slovinsko. "Země je pro Čechy neokoukaná," řekla.

Ministerstvu zahraničí se podle Petříčka podařilo se Slovinskem vyjednat, že při průjezdu Slovinskem na dovolenou v Chorvatsku nebudou muset Češi negativní test na koronavirus předkládat. Petříček ale upozornil na to, že cestu mohou zkomplikovat policejní kontroly, dopravní komplikace mohou vzniknout i na slovinsko-chorvatské hranici. Českým turistům doporučil, aby v případě cesty přes Slovinsko uskutečnili přejezd co nejrychleji.