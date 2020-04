Kurzarbeit a program Antivirus: Firmy by mohly dostat příspěvky na mzdy do několika dnů

Žádosti o peníze je možné podávat elektronicky na webu uradprace.cz od dnešních 12:00. O přesné částky pak mohou zaměstnavatelé začít žádat od středy. Novinářům to dnes při představení kurzarbeitového programu Antivirus řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

"Nejedná se o závody. Nebude rozhodovat 'kdo dřív přijde, ten dřív mele', ale na každého se dostane. Klíčovým bodem je to, aby zaměstnavatelé žádost vyplnili správně, nikoliv rychle," uvedla ministryně. Zdůraznila, že žádost nepodávají zaměstnanci, ale firma za všechny. Dodala, že by se Antivirus mohl týkat 3,1 milionu zaměstnanců a 280.000 zaměstnavatelů.

Program pokrývá zatím období od 12. března od vyhlášení nouzového stavu do konce dubna a má bránit propouštění. Stát poskytne dva druhy příspěvků. Uhradí 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě či mzdy pracovníků uzavřených provozů, a to do výše 39.000 korun. Ze 60 procent se pak bude stát podílet na výplatách ve firmách, které omezily výrobu či služby kvůli výpadku pracovníků, surovin a dalších vstupů či kvůli poklesu poptávky. Nejvýš pošle 29.000 korun. Podpora se stanoví ze superhrubé mzdy. Březnové výdaje by mohly podle propočtů ministerstva činit 10,9 miliardy.

Resort zveřejnil video s návodem. Žádost podniky vyplní a odešlou přes web. Rovnou se vygeneruje dohoda o poskytnutí příspěvků. Po kontrole údajů ji úřad práce zašle firmě podepsanou. Po vyplacení mezd a odeslání odvodů zaměstnavatel odešle úřadu ještě vyúčtování s rodnými čísly pracovníků, na jejichž mzdu žádá příspěvek.

zdroj: YouTube

Podle Maláčové bude možné vyúčtování podávat od středy. Do několika dnů poté by peníze měly dorazit na účet. "Když všechno poběží tak, jak má, když zaměstnavatelé vše vyplní správně, tak bude refundace v řádu dní," uvedla ministryně.

Dodala, že příspěvky dostanou firmy, které dodržují zákoník práce. Musí v řádném termínu vyplatit mzdy a uhradit odvody. Zaměstnanci nesmí být ve výpovědi. Kontrolu potřebných dokladů jako potvrzení o karanténě či ošetřovném provedou úředníci zpětně.

Nezaměstnanost v březnu dosáhla tří procent. Zůstala tak stejná jako v únoru. Uchazečů o práci bylo 225.678. Do evidence nezaměstnaných se nechalo nově zapsat 35.714 lidí. "Smyslem programu Antivirus je přečkat tuto krizi (koronavirovou). Příspěvky státu chceme docílit toho, aby nikdo nebyl propuštěn," dodala šéfka resortu práce. Podle ní by lidé neměli ukvapeně podepisovat výpověď dohodou.