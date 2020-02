Kvůli koronaviru mohou mít potíže dovozci i hotely

Na Český svaz průmyslu a dopravy ČR se podle PR manažerky Svazu Lenky Dudkové zatím kvůli potížím neobrátila žádná firma. Problémy však mohou zaznamenat společnosti odebírající z Číny třeba elektronické součástky. "Může se to dotknout společností kompletující telekomunikační, zabezpečovací či zábavní systémy, nebo výrobců osvětlení a zařízení průmyslové automatizace. Čína ve velkém dodává například LED světelné zdroje, solární panely, elektrosoučástky, různá čidla a senzory i celé obvody a baterie. Něco mohou firmy samozřejmě sehnat jinde, ale obvykle za vyšší cenu, a ne vždy v dostatečném množství," dodala.

Podle analytika Petra Bartoně z investiční skupiny Natland by koronavirus mohl českou ekonomiku zasáhnout víc než v jiných zemích. Ve větším množství podle něj ČR vyváží polotovary, a pro ty se špatně hledá na domácím trhu odbyt, protože jsou vyráběny podle specifikací zahraničních odběratelů. "Zatím regulační dopady mají vliv především na pohyb lidí, jen v menší míře na zboží. Největší přímý dopad je tak na útraty přijíždějících turistů. Kromě ubytování a restaurací to dolehne zejména na luxusní obchody v pražské Pařížské ulici," uvedl Bartoň.

Hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská připomněla, že do Číny přímo směřuje jen procento českého vývozu, zatímco z Číny pochází 11 procent dovozeného zboží do Česka. Déle trvající výpadky ve výrobě v Číně by tak dopadly v převážné míře na české dovozce spotřebního zboží a zdejší výrobce dovážející z Číny suroviny, materiál, díly a součástky. "Šíření COVID-19 po Evropě by ale mělo vážný dopad i na české exportéry, i když převážně dočasný," řekla.

Podle Tomáše Volfa ze společnosti Citfin je více než situace v Číně pro českou ekonomiku znepokojivý vývoj v Itálii. "V případě, že se situace v blízké době výrazně neustálí či bude nadále eskalovat, můžeme předpokládat, že domácí vzájemný obchod s dotčenými zeměmi krátkodobě poklesne až o třetinu," řekl.

V pevninské Číně, do které se nepočítá autonomní Hongkong a Macao, dosud podlehlo novému koronaviru 2715 lidí. Celkem se tam dosud nakazilo 78.064 lidí. Jižní Korea zaznamenala 11 mrtvých. Z evropských zemí je nejvíce zasažena Itálie, případy ale zaznamenaly další země včetně Německa, Francie nebo Velké Británie.