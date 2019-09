Lesy ČR chystají tendr 2020+, zohlední v něm kůrovcovou kalamitu

Tendr by měl podnik vyhlásit v závěru září a vítězné firmy by měly pro LČR pracovat od ledna 2020 do konce roku 2024. Zároveň podnik od ledna zvýší těžbu vlastními lesními závody. ČTK to řekl generální ředitel podniku Josef Vojáček.

Podnik předpokládá, že se v tendru 2020+ bude soutěžit 50 jednotek. Z toho 22 byl mělo být kalamitních, kde by lesnické firmy dělaly těžbu a pěstební práce. Vytěžené dřevo předané na takzvaném odvozním místě by si obchodovaly samy Lesy ČR. Nejvíce kalamitních jednotek je v působnosti krajských ředitelství Lesů ČR v Jihlavě a Šumperku.

Na devíti jednotkách, kde již kalamita proběhla, by firmy dělaly pouze pěstební práce. Takzvaná klasická komplexní zakázka, kdy firmy dělají těžbu, pěstební práce i dřevo prodávají, by se měla týkat 19 jednotek. Loni v tendru 2019+ bylo všech 47 jednotek soutěženo jako komplexní zakázka.

Významnou novinkou bude podle Vojáčka to, že do smluv bude zakotveno, že po dvou letech bude mít každá ze stran možnost smlouvu bez sankcí vypovědět, přičemž výpovědní lhůta bude půlroční. "Jsme si vědomi, že situace se mění. Předpokládáme, že i z nekalamitní jednotky se může stát kalamitní. Obráceně se to zas může posunout po zdolání kalamity," řekl.

Příští rok chce také podnik zhruba zdvojnásobit těžbu dřeva čtyřmi vlastními lesními závody přibližně na jeden milion metrů krychlových. Znamená to, že se v tendrech nebude průběžně soutěžit těžba přibližně 500.000 metrů krychlových dřeva. Území spravované lesními závody se k 1. lednu zvýší. Současné smlouvy ale ještě budou někde pokračovat.

Cílem zvýšení těžby je podle Vojáčka získat pro nabídky od firem referenční tržní data k cenám pěstební a těžební činnosti. Dosavadní objemy prací získání relevantních dat podle Lesů ČR neumožňovaly. Loni se v lesích LČR vytěžilo téměř 11 milionů metrů krychlových dřeva.

Tendr 2020+ zapadá do pětiletého systému soutěží, v němž se každý rok takzvaným senátním způsobem rozhoduje o hospodaření na zhruba pětině území. V tendrech nejsou území spravovaná lesními závody LČR.

V loňském lesnickém tendru 2019+ byla nejúspěšnější firma Jihozápadní dřevařská ze Sušice na Klatovsku, která získala 12 kontraktů s roční těžbou 428.000 metrů krychlových dřeva. Za ní byly podle počtu smluv těžařská skupina Petra z Ratíškovic u Hodonína, Lesostavby Frýdek-Místek, firma Stora Enso Wood Products Ždírec a firma Uniles z holdingu Agrofert.

Z 47 jednotek tendru 2019+ bylo nakonec podepsáno 40. U sedmi jednotek byl tendr z různých důvodů zrušen a podnik na území soutěže vypsal znovu. O 40 jednotek se podělilo 15 firem, o zakázky se ucházelo 26 subjektů.