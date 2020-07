Liberty Ostrava chce státní záruku na úvěr 7 miliard korun

Liberty Ostrava je se zhruba 6000 pracovníky druhým největším zaměstnavatelem v Moravskoslezském kraji po OKD. Firma v dubnu odstavila jednu ze svých dvou vysokých pecí, vedení ale zatím tvrdí, že by podnik mohl koronavirovou krizí projít bez propouštění. Už loni nechala Liberty část zaměstnanců doma se sníženou mzdou, ocelářský sektor v Evropě se několik let potýká hlavně s čínskou a tureckou konkurencí.

Firma se nyní snaží vládu přesvědčit, aby dvoumiliardový limit u programu COVID plus zrušila, píšou HN. "V této souvislosti jsme zmiňovali, že by vláda měla stanovit limit státní záruky přibližně ve výši 25 procent obratu firmy, protože jiné potřeby má firma s obratem tři miliardy korun a jiné firma s obratem 30 miliard," uvedla mluvčí Liberty Ostrava Barbora Černá Dvořáková. Firma loňské výsledky ještě nezveřejnila, předloni měla obrat 32,7 miliardy korun.

Zástupci vlády záruční program upravit nechtějí. "Žádné změny v tuto chvíli v programu nechystáme," cituje deník ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO), pod kterou EGAP spadá. "Liberty byla zatím jediná firma, která s tím přišla, chápeme jejich požadavek, ale nepředpokládáme změny podmínek programu," uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Změna může nastat později, pokud by o záruky nebyl zájem. "Uvidíme, jak se bude čerpat, pokud by byla dostatečná rezerva, můžeme časem limit zvednout," dodal Havlíček. Celkový limit programu je 142 miliard korun, EGAP zatím schválil 26 záruk za 4,9 miliardy Kč.

Program COVID plus je určen pro firmy s více než 250 zaměstnanci a minimálně pětinovým podílem vývozu na loňských tržbách, včetně výrobních dodávek pro jiného exportéra. Prostřednictvím komerčních bank mohou žádat o půjčky od pěti milionů do zmíněných dvou miliard korun. Maximální výše úvěru odpovídá 25 procentům ročního obratu společnosti. EGAP garantuje až 80 procent jistiny. Na úvěr z programu COVID Plus nemají nárok firmy, které měly existenční problémy před vyhlášením nouzového stavu 12. března.