Lidé od rána znovu více nakupují, skladových zásob je dostatek

Vláda kvůli šíření koronaviru nařídila od dnešního 6:00 na příštích deset dnů zavření obchodů s výjimkou potravin, lékáren, drogérii a některých dalších vybraných prodejen.

"Potravin i dalšího zboží je ve skladech obchodů dostatek. Naší prioritou je rychlá obsluha zákazníků, zboží doplňujeme tak, jak je to možné, především ale chceme zajistit co nejrychlejší odbavení zákazníků v prodejně. Navýšili jsme na maximum počet pracovníků ve skladech i řidičů automobilů pro rozvoz potravin a děláme vše pro to, aby se potraviny do obchodů dostaly co nejrychleji," uvedl prezident svazu Tomáš Prouza v dnešním prohlášení.

Obchodníci podle svazu od dnešního rána pozorují zvýšený zájem zákazníků, což může vést k situacím, že na pultech krátkodobě bude některé zboží chybět. Nejde však o jeho úplné vyprodání, obchody budou zboží průběžné během dne doplňovat ze zásob.

Svaz také vyzval vládu, aby pomohla s vybavováním respirátory a ochrannými rouškami pro pracovníky obchodů. Obchodníci zároveň chtějí uvolnění pravidel pro zaměstnávání brigádníků a pracovníků ze zahraničí.

Kromě zavření obchodů vládní kabinet zakázal také přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, výjimkou je například zaměstnanecké stravování.