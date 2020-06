Paušální daň by měla být podle návrhu resortu financí složená z minimálního odvodu na zdravotní pojištění, navýšeného minimálního odvodu na sociální pojištění o 15 procent a daně 100 korun. Paušální daň bude fungovat na dobrovolné bázi. Pro příští rok paušální daň vychází na 5740 Kč měsíčně.

Maláčová nesouhlasí s tím, aby daň platili živnostníci s ročním příjmem do milionu. Podle ministryně práce se diskutuje o hranici 600.000 či 750.000 korun. "Souhlasím s podporou malých živnostníků, zjednodušení jejich života, ale nemělo by to zase rozvíjet ještě více nůžky mezi zdaněním živnostníků a zaměstnanců. Tam je ten rozdíl v řádu několika desítek násobků," řekla. Za velmi malou považuje navrhovanou daň z příjmu ve výši 100 korun.

Za půl roku se podle ní nedá předělat IT systém České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). "Skutečně je to velmi náročné, protože se celý systém bude muset předělávat. Máme 30 let starý systém na ČSSZ. Pokud by to mělo být k 1.1. příštího roku, tak by se to dělalo ručně, byly by to velké komplikace," dodala.

Schillerová ale považuje za nepřijatelné, aby systém fungoval až od roku 2022. V úterý se podle ní uskuteční jednání mezi ministerstvy financí a práce a finanční správou. Chce najít řešení, aby daň mohla být účinná od začátku příštího roku. Pokud by to nebylo možné, tak by se podle Schillerové mělo najít provizorní řešení.

Předseda ČSSD Jan Hamáček nepovažuje věc za spor mezi koaličními partnery. "Tam je objektivní problém s IT systémy na MPSV. Pokud chceme, aby to fungovalo, tak by bylo rozumnější účinnost odložit. Není to v rovině politické, ale čistě technická věc, kterou do konce roku podle mých informací vyřešit nejde," řekl novinářům.

V částce paušální daně je zahrnuto zdravotní pojistné 2514 Kč, daň z příjmů v symbolické výši 100 korun, a minimální sociální pojistné navýšené o 15 procent. To pro příští rok odpovídá 3126 korunám. Zavedení paušální daně by podle propočtů MF připravilo veřejné rozpočty o zhruba 300 milionů korun. Zároveň by se ale měl zvýšit příjem ze sociálního pojištění o 59 milionů korun. Zároveň ministerstvo očekává, že by se do systému zapojilo zhruba 140.000 poplatníků.

Daň by se sice mohla podle MF týkat až 408.000 osob samostatně výdělečně činných. S přihlášením k paušální daní již ale nebude moci živnostník uplatňovat žádné další daňové slevy a úlevy, jako je například bonus na děti nebo sleva na manželku.