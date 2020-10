Mall Pay: Na odložené platby nedosáhne třetina žadatelů

Odloženou platbu nabízejí stovky tuzemských e-shopů jako jednu z platebních možností. Jde v principu o platební nástroj, který umožní zákazníkům zaplatit až poté, co mají jistotu, že zboží bylo v pořádku. Na českém trhu odložených plateb působí vedle Mall Pay také Twisto Pay. Vlastní odloženou platbu nabízí svým zákazníkům dále Alza.cz a od letošního roku také například Equa Bank. Službu se chystají nabízet i další banky.

Mall Pay díky získání licence od ČNB začala nově nabízet klientům čtyři typy zákaznických účtů. V rámci dvou z nich nabízí vlastní platební kartu, která se svými vlastnostmi blíží kreditní kartě. Účty i karta nabízí odložené platby.

Samotnou službu Mall Pay je aktuálně možné využít na zhruba 110 e-shopech. Firma dnes upozornila, že licence ČNB umožnila nabízet rozšířené služby nebo lépe prověřovat potenciální klienty.

Podle červnové studie Global Payments Report společnosti FIS jsou služby odložených plateb na vzestupu. Do tří let by měly mít devítiprocentní zastoupení mezi všemi platbami v Evropě, Africe a na Blízkém východě. V Evropě kralují odložené platby ve Švédsku, kde je prostřednictvím BNPL placen každý čtvrtý on-line nákup a jde o nejčastější způsob platby v e-commerce. Vysoký podíl BNPL plateb je také v Německu, kde platí zákazníci později za 18 procent on-line nákupů, v Norsku je to pak u 13 procent plateb. ČR se zatím podle průzkumu drží kolem procenta.

Podle šéfredaktora odborného serveru Měšec.cz Dalibora Chvátala lze nově nabízenou tzv. skipovací kartu označit za alternativu kreditní karty nebo dobíjecí karty. "Karta je v tomto případě jen prostředek platby a hlavním benefitem jsou navázané služby. Cílí na zákazníky, kteří mají obavy z online nakupování. Provozovatelé to ale nebudou mít snadné, protože stávající vydavatelé karet také nabízejí řadu benefitů a ochran při používání platebních karet, za službu odložené platby se přitom samozřejmě platí," řekl ČTK Chvátal.