Maloobchodní tržby překvapily. Propad je slabší, než se očekávalo

Tržby obchodníků, kromě prodejů motorových vozidel, v dubnu meziročně klesly po očištění o kalendářní vlivy o 10,9 procenta. Neočištěné maloobchodní tržby byly nižší o 10,6 procenta. "Samotný statistický úřad zmiňuje, že část dat je jen odhadována z daňových přiznání a může tak docházet k větším revizím. Pokud by však dubnové hodnoty nebyly revidovány citelně směrem dolů, byl by dopad restriktivních opatření výrazně slabší, než analytici předpokládali. V tuto chvíli ale je potřeba brát čísla s určitou rezervou, protože budoucí revize dat - jak naznačily čísla za březen - mohou být poměrně citelné," uvedl hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.

Největší pokles zaznamenali prodejci oblečení a obuvi, kterým v porovnání s loňským dubnem klesly tržby o více než 80 procent. Prodejny sportovních potřeb zaznamenaly propad o 55 procent. Mohly za to uzavřené obchody z důvodu zamezení šíření koronaviru. Pokračoval také pokles prodejů motorových vozidel, které meziročně klesly o 46,4 procenta.

Seidler dále upozornil na pokles tržby u potravin. "Domácnosti patrně začaly využívat více potraviny, kterými se předzásobily v předchozím měsíci. Také velikonoční svátky byly letos z titulu karantény střídmější, a tak se oproti minulému roku utrácelo za potraviny méně," řekl. Poukázal také na to, že po silném březnu klesly prodeje farmaceutického a zdravotnického zboží.

"Zatímco například u prodejů oděvu, obuvi či výrobků pro rekreaci a sport lze čekat poměrně svižné oživení s tím, jak se prodejny opět otevřely, tak prodeje motorových vozidel budou narážet na horší situaci a nejistoty v ekonomice i v dalších měsících," uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

Návrat obchodu ke svižnému růstu ze začátku roku v dalších měsících nepředpokládá ani analytik ČSOB Petr Dufek. Obavy spotřebitelů z budoucnosti by se podle něj mohly projevit nejen na nižším prodeji aut, ale i dalšího zboží dlouhodobé spotřeby jakým je nábytek.

Květen by mohl podle ekonoma Davida Marka z Deloitte skončit s lepšími výsledky díky postupnému návratu lidí do práce a dětí do škol. Není však podle něj jasné, jak moc budou lidé šetřit. "Po finanční krizi v roce 2008 to nebylo nijak dramatické, maloobchodní tržby klesaly o jednotky procent, ale špatná nálada trvala zhruba dva roky," uvedl.

Trvalý dopad na maloobchodní tržby předpokládá hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Bez náhrady podle něj zůstanou neuskutečněné nahodilé nákupy. Spotřebitelskou poptávku začne brzdit také obava z výpadku příjmů.

Ekonom Komerční banky Michal Brožka odhaduje, že za celé druhé čtvrtletí bude meziroční pokles maloobchodních tržeb o 6,2 procenta. "Za celý letošní rok čekáme pokles maloobchodních tržeb bez prodeje aut o 6,5 procenta," upřesnil.