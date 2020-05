Meruněk v Evropě bude nejméně od roku 2003, ceny poletí vzhůru

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Letošní sklizeň meruněk v Evropě bude především kvůli jarním mrazům nejnižší za posledních 17 let. Bude to znamenat jejich zdražení, a to i na pultech českých obchodů. V Itálii, která je největším pěstitelem meruněk v Evropě, by se sklizeň měla meziročně propadnout téměř o 60 procent na 136.000 tun. Mrazy zdecimovaly i úrodu meruněk v Česku. ČTK to dnes řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.