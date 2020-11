MF podporuje Babišův návrh na zrušení superhrubé mzdy, Hamáčkovu verzi odmítlo

Stojí to v podkladech pro středeční jednání sněmovního rozpočtu, který se má vyjadřovat k poslaneckým pozměňovacím návrhům k vládnímu daňovému balíčku. Do něj chtějí oba politici své návrhy vložit. Materiál má ČTK k dispozici.

O zrušení superhrubé mzdy a nastavení sazeb daně z příjmů fyzických osob dnes jedná koaliční rada.

Babišův návrh navíc obsahuje i novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti a rozvolňuje její pravidla. K tomu ministerstvo financí poznamenává, že bez této změny by byl návrh jen těžko uskutečnitelný. "Jakýkoliv jiný návrh s negativními dopady na státní rozpočet by totiž bez současného rozvolnění fiskálních pravidel znamenal na druhé straně fiskální restrikci stejného rozsahu. A ta by velmi pravděpodobně svým vlivem na ekonomiku převážila pozitivní efekty fiskální expanze, jelikož v současné fázi rozpočtového procesu by znamenala hlavně úspory na straně investic," píše MF ve stanovisku poslancům.

Proti Babišovu návrhu se postavila Národní rozpočtová rada. Podle ní by jeho návrh pouze zásadním způsobem prohloubil nerovnováhu veřejných financí a nepřinesl by významnější pozitivní dopady na ekonomickou situaci v České republice.

Babiš i Hamáček navrhují sazbu 23 procent pro lidi s vyššími příjmy zhruba nad 140.000 korun měsíčně. Hamáček navrhuje i zvýšit základní daňovou slevu o 200 korun měsíčně, ale ani s tím MF nesouhlasí.

"Návrh reflektuje zejména potřebu ekonomického stimulu, který výrazně zvyšuje disponibilní důchod zaměstnanců. Tímto krokem dojde ke zvýšení jejich čisté mzdy, a to bez zátěže zaměstnavatelů," uvedlo ministerstvo k Babišovu návrhu. Hamáčkův návrh ale narazil. "Návrh pak nereflektuje zejména potřebu ekonomického stimulu, který výrazně zvyšuje disponibilní důchod zaměstnanců. Tímto krokem tak nedojde k výraznějšímu zvýšení jejich čisté mzdy, a to bez zátěže zaměstnavatelů," uvedlo k návrhu předsedy ČSSD.

Ministerstvo upozornilo na to, že Hamáčkova 19procentní sazba by bez dalších opatření zvýšila daňové zatížení i u poplatníků, kteří mají jiné příjmy než jen ze zaměstnání.

O obou návrzích rozhodne Sněmovna při schvalování daňového balíčku.