Miliardář Komárek spojil své IT firmy, nová společnost má název po hoře v Peru

Firma Aricoma, jejíž název je inspirovaný horou v peruánských Andách, bude mít 2000 pracovníků, podle KKCG by mělo jít o největší český ICT holding.

Autocont podniká v architektuře a strategii IT či v cloudových aplikacích. Cleverlance mimo jiné patří mezi první firmy v ČR, které vytvářejí aplikace pro virtuální realitu v průmyslu. CAD Studio poskytuje řešení pro strojírenství, stavebnictví a architekturu, Dataspring poskytuje cloudové a IT služby, které provozuje ve dvou datových centrech, a AEC dodává služby v kyberbezpečnosti.

"Před skupinou Aricoma stojí nyní dva hlavní úkoly. Prvním úkolem je konsolidovat a zvýraznit aktivity KKCG na českém a slovenském ICT trhu, kde chceme být jednoznačně největším poskytovatelem ICT služeb pro podnikovou sféru. Aricoma Group je zde především zastřešující značka," uvedl generální ředitel firmy Milan Sameš. Druhým úkolem je stát se platformou pro expanzi skupiny v ICT do Evropy.

Podle Sameše se bude skupina snažit expandovat do západní Evropy, možností jsou i akvizice. Firmy v rámci skupiny by měly mít svou obchodní nezávislost a měly by být samy schopné oslovovat možné klienty z řad středních a malých společností. Jako Aricoma by pak mohla společnost vystupovat například ve velkých zakázkách, třeba v evropských tendrech.

Podle investičního ředitele KKCG Michala Tománka se společnost snaží vytvořit skupinu, která by díky své velikosti mohla výrazně investovat do potřebného rozvoje, například do kvalitních lidí, kterých na trhu není dostatek.

Skupina KKCG spravuje řadu společností, jejichž celková účetní hodnota přesahuje šest miliard eur (155 miliard korun). KKCG a jí vlastněné společnosti zaměstnávají zhruba 6000 lidí a vyvíjejí podnikatelské aktivity v 18 zemích. Skupina KKCG drží podíly například ve firmách MND, Sazka Group, US Methanol, Fischer Group, Conectart, SafeDX nebo Springtide Ventures.