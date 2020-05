Principy evropské směrnice proti únikům financí do daňových rájů by podle TI úřad měl aplikovat v současných i připravovaných podpůrných programech, a to především s ohledem na skutečné majitele a veřejnou přístupnost informací o vynakládání veřejných prostředků.

"České republika musí být schopna deklarovat, že veřejné finance budou vyplaceny v rámci ČR, nikoliv, aby posléze veřejné finance tekly do nepřehledné pavučiny firem a subjektů končících v daňových rájích," uvedl v dopise šéf TI David Ondráčka.

Dopis @Transparency_CZ ministryni @alenaschillerov ohledně pravidel pandemické pomoci.



Jednoduchý princip: nedávejte veřejné peníze firmám z daňových rájů a těm s nejasnou vlastnickou strukturou (musíte znát skutečné majitele, ať víte komu peníze jdou).https://t.co/XjTu0301XA — David Ondráčka (@David_Ondracka) May 11, 2020

Podle organizace je třeba identifikovat skutečné majitele firem, které čerpají finance například z podpůrných a dotačních programů, úvěrových garancí či veřejných zakázek. "Stát by pak měl s těmito informacemi dále aktivně pracovat, například ve smyslu eliminace střetu zájmů při prověřování daného dotačního nebo úvěrového portfolia," uvedl.

Informace o všech žadatelích by podle TI měly být zveřejněny na obecně dostupném místě, aby byla zajištěna i veřejná kontrola. V neposlední řadě je také třeba identifikovat subjekty, které by neměly státní podporu dostat, protože nemají známého vlastníka, vyplácejí v aktuální situaci dividendy či nezveřejňují účetní závěrky.

Opatření v podobném duchu odmítla při projednávání koronavirových opatření schválit Poslanecká sněmovna. Negativní stanovisko k danému návrhu podle TI vyjádřila i Schillerová. "Z kroků české vlády, respektive poslanců vládních koaličních stran, pak plyne zásadní paradox. Na jednu stranu vláda deklaruje, že pomoc na zmírnění ekonomického dopadu pandemie nemoci covid-19 chce zaměřit na domácí ekonomiku, ale na druhou stranu odmítá přijmout nástroje, které zamezí úniku finančních prostředků nejen do zahraničí, ale především do rizikových destinací, které umožňují skrývání skutečného majitele," konstatuje TI.

Opatření na podporu ekonomiky v souvislosti s dopady šíření koronaviru činí podle Schillerové 1,19 bilionu korun. Z toho přímá podpora je 216 miliard korun a záruky na úvěry 951,5 miliardy korun. Dalších 22 miliard korun odhaduje ministerstvo jako stimul ekonomiky díky odkladu záloh na daních nebo odkladu elektronické evidence tržeb.