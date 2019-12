Milník pro Aero Vodochody: Dnes poprvé vzlétl letoun L-39NG

Dnešní let trval zhruba půl hodiny. Letoun se sériovým výrobním číslem 7004 pilotovali firemní testovací piloti Vladimír Továrek a Vytautas Požela. Letoun 7004 je zároveň první L-39NG sestavený v souladu s finální specifikací pro sériovou výrobu.

"Letoun 7004 se nyní podle plánu připojil k 7001 a k technologickému demonstrátoru v letovém programu, abychom mohli zrychlit průběh letových testů a podle plánu dokončit certifikaci na pokročilý cvičný letoun ve třetím čtvrtletí roku 2020," uvedl prezident Aera Dieter John.

Today, we marked another milestone in #L39NG programme. The second flying L-39NG had a #maidenflight with Vladimír Továrek and Vytautas Požela at the controls! See aircraft of MSN 7004 and 7001 with our technology demonstrator! #jettrainer #lightattack #militaryaircraft pic.twitter.com/ZeC33ymmKc