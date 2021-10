Milostivé léto začíná. Jak se mohou dlužníci oddlužit?

Milostivé léto je jednorázová tříměsíční oddlužovací akce, kterou v létě prosadili poslanci. Má pomoci lidem, kterým úroky, penále a další platby znásobily původní dluh. Podle zákona se to týká dluhů u radnic, nemocnic, dopravních podniků, technických služeb či státních a polostátních firem, které vymáhá soudní exekutor. Zadlužení nesmějí být v insolvenci a musejí výslovně uvést, že chtějí využít milostivého léta a že exekutora vyzývají, aby postupoval podle příslušné normy. Zatím není jasné, zda budou moci milostivé léto využít i klienti s dluhem u zdravotních pojišťoven.

Dlužníkům s milostivým létem pomůže linka organizace Člověk v tísni 770 600 800. Psát je možné i na adresu [email protected] Dá se dohodnout videohovor. Zájemci se mohou obrátit i na 59 poraden Charity ČR po republice. Poradenství je bezplatné. K dispozici jsou i poradny dalších neziskových organizací.

Dlužníci by měli zjistit, kolik jim zbývá z jistiny splatit. Obrátit se musí doporučeným dopisem na exekutora s žádostí o vyčíslení dlužné částky. Popis postupu a vzor listu je na webu Jak přežít dluhy. Exekutora je nutné informovat o tom, že chce člověk využít milostivé léto. Následně mu pak pošle v termínu nesplacenou jistinu a 908 korun. Poradci organizace Člověk v tísni upozorňují na to, že do milostivého léta se nezapočítávají exekuční srážky, ale jen dobrovolné platby.

Všeobecná zdravotní pojišťovna sklízí kritiku za to, že chce penále vymáhat jako jistinu. Vedení VZP v pondělí uvedlo, že to nařizuje zákon. Sdělilo, že čeká na výklad ministerstva spravedlnosti, zda by odpuštění penále bylo možné. Ředitel pojišťovny Zdeněk Kabátek řekl, že jinak by byla nutná novela zákona. Někteří poslanci pojišťovnu za postup ostře kritizovali. Uvedli ale, že jsou případně k prosazení novely připraveni.

K milostivému létu se dobrovolně připojily i Air Bank a úvěrová společnost Home Credit ze skupiny PPF. Home Credit umožní zastavení exekucí a oddlužení části dlužníků. Možnosti zapojení do milostivého léta zkoumá podle šéfa svého představenstva i Česká spořitelna.