Ministerstvo financí opět nedoporučilo vstup ČR do bankovní unie, uvidí se za tři roky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo financí nedoporučuje v aktualizované verzi studie, kterou v pondělí projedná vláda, vstupovat do bankovní unie. Ta vznikla jako reakce zemí platících eurem na finanční krizi. Nicméně materiál, který má ČTK k dispozici, doporučuje vývoj v oblasti bankovní unie nadále sledovat a jednotlivé aspekty a dopady přistoupení Česka do bankovní unie znovu vyhodnotit v horizontu tří let.