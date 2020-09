Ministerstvo vydalo výzvu ke COVID ubytování, příjem žádostí začne v pátek

Rozhodnutí o poskytnutí dotace budou podle výzvy vydávána průběžně do 15. prosince. Ke stejnému datu by mělo skončit proplácení, které by v případě potřeby mohlo pokračovat do prvního čtvrtletí příštího roku. Po vydání rozhodnutí by dotace podle podmínek výzvy měla být zpravidla do 30 dnů převedena na účet žadatele.

Stát bude prostřednictvím programu COVID ubytování poskytovatelům ubytovacích zařízení kompenzovat ztrátu za 72 dní, kdy museli mít kvůli vládnímu opatření proti koronaviru zavřeno. Příspěvek bude podle kategorie a třídy ubytování činit 100 až 330 korun za pokoj a noc. Podpora se nevztahuje na krátkodobé pronájmy typu Airbnb. Na program jsou vyčleněny 3,3 miliardy korun.

Hotely, motely a botely se čtyřmi až pěti hvězdami budou mít za období od 14. března do 24. května nárok na nejvyšší příspěvek 330 korun. Tříhvězdičkové provozy budou mít nárok na 300 korun za pokoj a noc. Hotely garni obdrží kompenzaci 250 korun. Ubytování s jednou a dvěma hvězdami a penziony budou moci žádat o 200 korun na pokoj. Kempy, chatové osady či turistické ubytovny budou mít nárok na dotaci 100 korun na pokoj. Kempy mohou žádat jen o příspěvek na ubytovací objekty, jako jsou budovy s pokoji či chatky.

Na program COVID ubytování se vztahuje tzv. dočasný rámec Evropské komise, tedy maximální suma, kterou mohou podnikatelé získat z programů veřejné podpory. Na jednoho žadatele činí 800.000 eur (asi 21,3 milionu Kč).

Program není možné čerpat zároveň s kompenzačním bonusem, tedy státní podporou pro živnostníky či malé s.r.o. Pokud už žadatel bonus dostal, příspěvek mu bude o vyplacenou částku zkrácen. Slučitelný je s programem COVID lázně a COVID nájemné. Zájemce o dotaci se bude muset vzdát uplatnění dalších nároků na náhradu vzniklé škody. Do programu se budou moci přihlásit pouze provozovatelé, kteří neměli do konce loňského roku finanční potíže a k 14. březnu neměli nedoplatky na zdravotním pojištění nebo ve vztahu k veřejnému rozpočtu.

Pražští podnikatelé, kteří budou mít u programu nejasnosti nebo budou chtít pomoci s podáním žádosti, se mohou obrátit na poradnu Hospodářské komory, která byla ve spolupráci s hlavním městem otevřena v červnu. K dispozici jsou podnikatelům i služby zapojených právních kanceláří. Více informací najdou zájemci na magistrátním webu.