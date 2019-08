Ministři ždímají státní kasu, pro své resorty vyjednali 17,5 miliardy navíc

Podle ministerstva financí vyšší výdaje umožnila nová makroekonomická prognóza a úspory u obsluhy státního dluhu. O úpravě rozpočtu svého resortu bude příští týden jednat ještě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) není vyloučena ani debata o dalších úpravách výdajů ministerstva kultury.

Nejvýrazněji, o 5,9 miliardy korun, se zvýší výdaje ministerstva práce a sociálních věcí, které by tak měly meziročně vzrůst o 54,93 miliardy. Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) původně požadovala zvýšení rozpočtu resortu o 11 miliard proti červnovému plánu, výsledek dohody s ministerstvem financí ale označila za slušný kompromis.

Pět miliard korun navíc proti původnímu plánu půjde do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, který tak bude hospodařit se zhruba 70 miliardami korun z českých zdrojů. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) výrazné zvýšení rozpočtu fondu zdůvodňovala tím, že v době zpomalujícího hospodářského růstu je třeba dát více peněz do investic.

Na zvýšení výdajů svého resortu o 1,7 miliardy korun proti červnovému plánu se dohodl se Schillerovou ministr vnitra Hamáček, peníze půjdou především do rozpočtů policistů a hasičů. O 1,2 miliardy korun proti původnímu návrhu vzroste rozpočet ministerstva obrany, miliardu navíc získala ministerstva školství a zemědělství. U ostatních resortů byl růst jejich výdajů proti původnímu plánu menší než půl miliardy korun.

Sociální demokraté, kteří vznesli výraznější požadavky na zvýšení rozpočtů svých ministerstev než koaliční ANO, jsou s dosavadními výsledky jednání spokojeni. Hamáček ale v pátek upozornil, že jednání ještě budou pokračovat. Podle něj může nový ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) vznést požadavky nad rámec toho, o čem jednal se Schillerovou ekonomický náměstek ministerstva v době, kdy úřad neměl jmenovaného ministra.

Další úspěšné jednání za námi. S ministrem životního prostředí @RibraRichard jsem se dnes dohodla, že na boj proti suchu a následkům klimatické změny dáme v příštím roce ještě dalších 250 mil. Kč. pic.twitter.com/aGzPvGgW97 — Alena Schillerová (@alenaschillerov) August 22, 2019

Hamáček také očekává úpravy rozpočtu s ohledem na jednání o zvyšování platů ve veřejné sféře. Schillerová v návrhu rozpočtu počítá s průměrným růstem platů o dvě procenta, odbory to ale považují za nedostatečné s ohledem na očekávanou inflaci 2,2 procenta. Podle nich by dvouprocentní růst znamenal, že by se reálné platy snížily.