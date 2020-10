Mnoho firem nepřežije covidový šok. HDP Česka kvůli novým restrikcím klesne ještě víc

"Prozatím počítáme s poklesem HDP v posledním čtvrtletí o tři až čtyři procenta. Celoroční prognóza pro rok 2020 se tím posunula z minus 6,9 procenta na minus 7,7 procenta," řekl ČTK analytik Deloitte David Marek. Nicméně je podle něj třeba brát v potaz sekundární dopady v rámci dodavatelských řetězců, kvůli které se negativní efekty přelijí do celé ekonomiky. Dalším faktorem je strach, který vede k nižší spotřebě domácností a omezuje firemní investice, dodal.

Analytik ING Bank Jakub Seidler odhadl v posledním kvartále mezičtvrtletní propad tuzemské ekonomiky o zhruba 1,5 procenta. Do příchodu druhé vlny pandemie předpokládal růst o 2,5 procenta. Celoroční růst tuzemské ekonomiky tak revidoval z minus 6,5 procenta na minus 7,5 procenta. Zároveň upozornil na to, že aktuální restrikce nejsou tak plošné a budou méně nákladné v porovnání s jarem.

Do druhé vlny pandemie celkově ekonomově očekávali celoroční propad ekonomiky v průměru o zhruba sedm procent. MF v zářijové prognóze očekává letos pokles ekonomiky o 6,6 procenta. ČNB v srpnové prognóze letos čeká pokles ekonomiky o 8,2 procenta.

Zatímco jarní celorepublikový 'lockdown' připravil ekonomiku u 4,4 miliardy Kč denně, současně přijatá opatření podle hrubých odhadů analytičky Raiffeisenbank Heleny Horské mohu ekonomiku stát stovky miliónů korun až jednu miliardu denně. "I když ekonomické ztráty současných omezení mohou být nižší než na jaře, vyčerpané rezervy, nedostatek prostředků atd. bezesporu zvýší počet firem, podnikatelů, kteří covidový šok nepřežijí," poznamenala.

Nová vládní omezení podle analytika KPMG Adama Páleníčka nepředstavují pouze další propad v tržbách restaurací a klubů, u nichž letošní pokles hrubě přesáhne 50 procent. Opatření představují propad v řádu jednotek procent také u navázaných odvětví. "V souhrnu tak v roce 2020 pravděpodobně zažijeme propad reálného HDP mezi 12 až 15 procenty. Mezi nejvíce zasažené odvětví patří cestovní ruch, stravovací a ubytovací služby, cestovní kanceláře zažívají propad, který je pro ně existenční," podotkl.

Zavedení dočasných karanténních opatření během čtvrtého čtvrtletí s délkou trvání jeden měsíc se podle analýzy České spořitelny negativně promítnou především do sektoru služeb s dopadem 40 miliard Kč. Sektor bude negativně ovlivněn i v dalších týdnech, když vzhledem k epidemiologické situaci se budou lidé některým aktivitám a službám vyhýbat dobrovolně. V porovnání s jarem je podstatně nižší negativní dopad do průmyslové výroby. Aktuální výhodou pro český export je relativně příznivá situace v Německu a dalších zemích eurozóny, kde pokračuje ekonomické oživení s kladným dopadem do zahraniční poptávky po českých exportech.

Specifikem této krize je, že má jasné poražené obory, míní partner PwC Patr Kříž. Zejména jde o služby okolo cestovního ruchu, hotely, restaurace a živou kulturu. Právě tyto zasažené obory se budou výrazně podílet na letošním propadu HDP. "Nicméně pokud se podaří vypořádat se s hlavní vlnou do konce října, nemusí být celkové dopady zásadní. Naopak, pokud by se krize stupňovala do konce roku, můžeme očekávat propad celoročního HDP výrazně nad deset procent," odhadl.

Seidler při svém odhadu vycházel z toho, že ve třetím čtvrtletí ekonomika stoupla o zhruba 4,5 procenta. První data zveřejní statistici na konci října. "I přes nové restrikce by se však tuzemská ekonomika měla prozatím vyhnout v letošním roce dvouciferném poklesu, který předpokládaly některé dřívější odhady," uvedl. Rizikem odhadovaného vývoje je pak podle něj spontánní uzavření či omezení některých velkých průmyslových provozů jako na jaře.

Výdejní okénko krizi nevyřeší

Oblíbené restauraci Balada v centru Liberce hrozí po 21 letech zánik kvůli vládnímu opatření v souvislosti s šířením koronaviru. Jsme na pokraji bankrotu, řekla dnes ČTK provozovatelka Balady Renata Klucká.

Povolení k otevření výdejního okénka podle ní situaci neřeší. "Zkusíme to, ale je to pro nás totálně likvidační," uvedla. Ani nyní podle ní hosté moc nechodí. "Tržby jsou třetinové," řekla. Na jaře podle ní sice využila restaurace pomoc státu v rámci jednoho dotačního programu pro podniky postižené opatřeními proti koronaviru, ale ani to nestačilo. "I tak jsme v minusu," dodala.

Uzavření restaurací citelně zasáhne i provoz na Ještědu v Liberci. "Nic říci k tomu nemohu, protože bych musel být sprostý. Hlavně se to týká zaměstnanců, kteří nebudou mít výplaty. Bude se muset propouštět, řešíme to," řekl provozovatel hotelu a restaurace na Ještědu Petr Šmaus.

Pokud bude omezení trvat jen do listopadu, tak třeba známá liberecká pivnice Labský zámek s více než stoletou historií zvládne přežít. "My to dáme. Horší je to pro restaurace a bary, co mají zaměstnance, tam je to velký problém. My to děláme s brigádnicemi," uvedl majitel pivnice na Tržním náměstí Jan Gamper. Podle něj nejistota panuje už delší dobu, znát to bylo i na tržbách po letních prázdninách. Propad byl podle Gampera zhruba 20 až 30 procent.

Restaurace, bary a kluby v celé zemi nebudou moci otevřít vnitřní ani venkovní prostory od středy minimálně do 3. listopadu, tedy do konce nouzového stavu. V provozu mohou být jen výdejní okénka. To bude mít v Liberci otevřené od středy například restaurace U Poláků u sídliště Kunratická. "Blbé je, že my vůbec nevíme, kolik uvařit, kolik lidí si jídlo vyzvedne. Je to stres," uvedl majitel restaurace Petr Polák.

Ten provozuje i oblíbenou Šámalovu chatu s restaurací na Nové Louce nedaleko Bedřichova v Jizerských horách. "V týdnu bude zavřeno a budeme otevírat jenom na víkendy výdejové okno. Dál fungovat bude jen ubytování, ale samozřejmě se zrušily všechny firemní akce, školení," řekl.

Rozhodnutí uzavřít restaurace považuje Polák za špatné řešení, zatím ale propouštět nebude muset. Použije na to peníze původně určené na investice. "Doufáme, že to zvládneme. Naštěstí byla dobrá letní sezona. Když bude i zimní, tak to zvládneme, když se odpíská, tak ne," dodal. Vadí mu ale nejistota, jaké a zda vůbec budou nějaké kompenzace ze strany státu. A netěší ho už ani podnikání jako dříve. "Lidé - hosté, jsou nervózní. Stává se z toho taková nehezká práce, pomalu každý vám nadává," dodal.