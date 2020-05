Moneta Money Bank hlásí pokles zisku o čtvrtinu, pociťuje koronavirovou krizi

Česká vláda v první polovině března vyhlásila nouzový stav a zavedla řadu opatření, která výrazně omezují ekonomickou činnost. Moneta od 19. března umožňuje odklad splátek domácnostem, živnostníkům i malým a středním podnikům. Do konce dubna zpracovala 55.000 žádostí o odklad půjček.

Podle generálního ředitele Tomáše Spurného banka i přes krizi plní své strategické cíle. "Jako banka jsme se dokázali vyrovnat se všemi opatřeními a čelit výzvám, udrželi jsme banku v chodu a zároveň chránili naše zaměstnance i klienty. Zachovali jsme si obezřetnost, ve které budeme pokračovat i nadále. Věříme, že tato krize nás ve střednědobém horizontu učiní silnějšími a úspěšnějšími," uvedl. Otázku výplaty dividendy banka přehodnotí před koncem roku, zisky chce akcionářům vyplatit, jakmile to bude možné.

"Přestože čistý zisk meziročně propadl, překonal analytická očekávání o více než 15 procent," komentoval výsledky analytik společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler. Hospodářský výsledek se podle něj meziročně snížil kvůli zvýšeným nákladům rizika. Ty souvisí s tvorbou opravných položek s ohledem na zhoršený makroekonomický vývoj. Zisk před zdaněním a tvorbou opravných položek meziročně vzrostl o více než 30 procent. To investoři hodnotí jako pozitivní a akcie po otevření pražské burzy reagovaly prudkým růstem okolo čtyř procent. Po 11:00 rostly o 2,75 procenta na 52,40 Kč.

"Ačkoliv banka již vytvořila v prvním čtvrtletí opravné položky 475 milionů Kč v souvislosti s pandemií, je zřejmé, že vliv krize se do výsledků ještě nemohl plně promítnout. Investoři tak budou svou pozornost upírat k výhledu hospodaření do konce roku," uvedl analytik Wood and Compeny Vladimír Vávra. Vedení banky podle něj oznámilo, že ve třetím čtvrtletí hodlá přehodnotit své rozhodnutí nevyplatit dividendu z loňského zisku. "Věříme, že díky kvalitní struktuře aktiv, podpořenou silnou kapitálovou vybaveností, má Moneta dobré předpoklady naplnit poměrně ambiciózní výhledy managementu," dodal.

Moneta zaznamenala růst úvěrového portfolia o 13,1 procenta, doprovázeného robustním růstem klientských vkladů o 18,2 procenta. Provozní výnos banky vzrostl o 14,7 procenta, podpořený čistým výnosem z finančních operací o 274 procent a meziročním růstem čistého úrokového výnosu o 4,9 procenta. Náklady činily 1,322 miliardy korun, což znamená, snížení provozních výdaje o 0,2 procenta.

Banka snížila očekávání celkových provozních výnosů za letošní rok z původních 12,5 miliardy na 11,6 miliardy korun. Dividendovou politiku plánuje revidovat ve třetím čtvrtletí s ohledem na aktuální ziskovost, kapitál a likviditu banky. "Z důvodů nejasností ekonomických důsledků pandemie covid-19 byl rovněž pozastaven zpětný odkup akcií," uvedla banka.

Na začátku dubna Moneta dokončila akvizici Wüstenrot stavební spořitelny a Wüstenrot hypoteční banky, a stala se tak stoprocentním vlastníkem akcií v obou společnostech. Získala tak více než 400.000 nových klientů, posílila svoji depozitní bázi o více než 55 miliard a úvěrové portfolio o 56 miliard korun.

Moneta Money Bank funguje pod současným názvem od roku 2016. Jméno banky se tehdy změnilo z dřívějšího GE Money Bank v souvislosti s jejím vstupem na burzu v květnu téhož roku. Moneta je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze.