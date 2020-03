Moravské Chardonnay je opět nejlepší na světě

V konkurenci 658 vín z 37 zemí světa získalo Chardonnay 2013, sladké, vinařská trať Nivy, obec Krumvíř z rodinného vinařství Josef Valihrach zlatou medaili, ale hlavně se umístilo na prvním místě vyhlašovaného žebříčku TOP 10. Všechna věhlasná francouzská Chardonnay tak verdiktem profesionální poroty nestačila na víno z Moravy. Navrch přidalo vinařství ještě stříbrnou medaili za Chardonnay Barrique 2015, suché, vinařská trať Nivy, obec Krumvíř.

Na mezinárodní soutěži Chardonnay du Monde uspělo moravské Chardonnay z rodinného vinařství Josef Valihrach z Krumvíře a stalo se absolutním šampionem 27. ročníku. Tato soutěž se konala minulý týden tradičně v Burgundsku a opět světu ukázala špičkovou světovou úroveň moravských vín. | foto: Omnimedia

„Chardonnay du Monde má velmi přísné podmínky, a každé ocenění je tedy těžce vybojované. O to neuvěřitelnější je, že se nám v této konkurenci podařilo zopakovat celkové prvenství z roku 2014. Během posledních let jsme z kolébky Chardonnay postupně přivezli všechna umístění v první pětici a je nádherné sledovat, jak věhlas naší země stoupá. Je to úžasný pocit, když vidíte naši vlajku nad ostatními velmocemi,“ sdělil majitel vinařství Josef Valihrach.

Vinař Josef Valihrach patří v posledních letech k vůbec nejoceňovanějším vinařům na této soutěži. V roce 2018 se jeho Chardonnay stalo třetím nejlepším, rok před tím získalo 2 stříbrné medaile a v roce 2016 dvě zlaté! Nejvyšší ocenění sklidilo v roce 2014.

Chardonnay du Monde je nejstarší vinařskou soutěží vyhrazenou vínům jedné odrůdy. Letošní 27. ročník se konal 11. až 13. března v Chateau des Ravatys poblíž Lyonu v Burgundsku. Celkem 300 porotců hodnotilo 658 vín z 37 zemí světa.