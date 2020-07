Na českém trhu fúzí a akvizic letos klesla aktivita

Uskutečnilo se 34 transakcí, z nichž byla v devíti případech známá kupní cena. Jejich celkový objem činil 4,379 miliardy eur (117 miliard Kč). O rok dříve to bylo 42 transakcí, u kterých 12 mělo známou kupní cenu. Činila 4,23 miliardy eur (113 miliard korun).

Nejvýznamnější transakcí se zveřejněnou cenou byl ve druhém čtvrtletí prodej společnosti Praha Vaccines, která je producentem vakcín. Z rukou indické společnosti Serum Institute of India do švédské společnosti Novavax AB přešla výrobní kapacita téměř miliardy dávek vakcíny. Novavax AB chce nyní touto akvizicí podpořit svou výrobní kapacitu pro vakcínu na nemoc covid-19. Hodnota transakce činí 157 milionů eur (4,2 miliardy Kč).

V návaznosti na reorganizaci společnosti SKD Bojkovice byl dokončen prodej této společnosti. Novým majitelem stoprocentního podílu ve společnosti, jejíž zaměřením je výroba vstřikovacích forem a lisovacích nástrojů pro automobilový průmysl, se stala společnost Daejung Europe spadající do korejského plastikářského koncernu. Hodnota transakce činí pět milionů eur (134 milionů Kč).

Region střední a východní Evropy, stejně jako zbylé vyspělé regiony ve světě, jsou v současnosti ovlivněny restrikcemi a opatřeními států v návaznosti na pandemii koronaviru. Aktivita na trhu v mezičtvrtletním porovnání zaznamenala zatím mírný pokles z hlediska počtu uskutečněných transakcí, celkový objem naopak mírně stoupl.

"Do budoucna lze očekávat zvýšenou aktivitu kupujících s dobrou likviditou, kteří budou mít zájem o vstup do společností, které se nyní dostávají do ekonomických problémů," uvedl partner TPA Valuation & Advisory Jiří Hlaváč.