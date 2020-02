Na Hradě se sejdou přední byznysmeni ČR a USA, dorazí i Trumpův ministr

Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na Pražském hradě se v březnu v rámci Česko-amerického podnikatelského fóra sejdou přední američtí a čeští obchodníci. Mluvit by měli o strategiích pro úspěšné podnikání nebo zásadních technologiích pro byznys dalších let. Zúčastnit by se ho měl podle předběžného programu, který má ČTK k dispozici, i ministr obchodu Spojených států Wilbur Ross. Akci organizuje Hospodářská komora ČR ve spolupráci s velvyslanectvím USA v ČR. O programu akce informovaly dnešní Hospodářské noviny.