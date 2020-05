Na pět procent dlužníků uvedlo covid jako důvod nesplácení

V roce 2019 dosáhla platební morálka vrcholu posledních pěti let. "Epidemie přinesla zhoršení. V březnu přibližně pět procent dlužníků jako důvod nemožnosti hradit své závazky uvedlo argument covid. Míra dodržených dohod klesla proti únoru o 24 procent, současně byla v březnu u dlužníků nižší vůle sjednávat splátkové dohody, a to v porovnání s únorem o šest procent," uvedl jednatel EOS KSI Vladimír Vachel.

Domnívá se, že za tímto stavem byla zejména všude panující nejistota z budoucího vývoje. V dubnu se ukazatele o něco málo zlepšily, ale i tak se nedostaly na únorové hodnoty. "Opravdový dopad na naši práci očekáváme za šest měsíců, kdy skončí možnost odložení splátek, projeví se nezaměstnanost, skončí podpora státu a další," dodal.

Podle odborníků ze sektoru inkasa poslední krize v roce 2008 ukázala fenomény, se kterými mohou věřitelé opět zápasit. Mezi nimi je například nedůvěra spotřebitelů, stoupající nezaměstnanost a potíže s druhotnou platební neschopností.

"Spotřebitelům doporučujeme, aby si drželi finanční rezervy minimálně ve výši pětinásobku svých měsíčních nákladů a současně své investice, zejména do zbytných věcí, více promýšleli. Firmy by pak měly mít vyšší cenový polštář pro případné krytí výpadku v platbách od zákazníků. Tam, kde to charakter dodávky umožňuje, je vhodné sjednat zálohy, dílčí průběžné úhrady a další případně zajištění," upozornil Vachel.