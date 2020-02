Na pivo jen dvě sazby DPH. Podporujeme hospody a venkov, zdůvodnila Schillerová

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na pivo budou do budoucna pouze dvě sazby daně z přidané hodnoty (DPH), a to desetiprocentní sazba na točené pivo ve stravovacích zařízeních a 21procentní sazba pro zbylé případy. To nadále platí. Na dnešní tiskové konferenci to řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Vymezila se tak proti výtkám na složitost zdanění, které se v posledních dnech objevily na sociálních sítích. Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) snížení DPH podporuje, podle ní může podnikatelům spíše pomoci než uškodit, sdělil prezident asociace Václav Stárek.