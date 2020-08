Nadstandardní růst důchodů? Riziko pro veřejné finance, návrhy je nutné upravit, žádá rada

Zároveň rada doporučuje, aby byla rozpočtově významná opatření prezentována a přijímána až v situaci, kdy bude připravena střednědobá strategie konsolidace veřejných rozpočtů. Tu by vláda měla předložit Poslanecké sněmovně do 30. září.

Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu uvedl, že počítá od příštího roku se zrušením superhrubé mzdy a zavedením 15procentní daně. Takový krok by podle ministerstva financí příští rok vedl k výpadku příjmů rozpočtu 90 miliard korun. Nyní je efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta. Zároveň premiér uvedl, že by chtěl přidat penzistům až 500 korun měsíčně nad zákonnou valorizací. Ta by měla příští rok činit 840 korun.

Zároveň dnes ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že ministerstvo financí počítá v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy s několika variantami snížení daně z příjmu zaměstnanců v rozmezí od 15 do 19 procent. Zároveň uvažuje o zrušení takzvané solidární přirážky a jejím nahrazení progresivním zdaněním.

"Samotné snižování daňového zatížení práce považuje NRR za žádoucí. Zároveň je však nutné zmínit, že hlavním důvodem jeho vysoké hodnoty v ČR není daň z příjmů, ale zákonné pojistné. Proto se rada domnívá, že úprava zdanění práce by měla být součástí komplexnějších změn v daňovém a pojistném systému," uvedla rada.

V případě nadstandardního růstu důchodů rada upozornila, že důsledkem takového kroku by bylo další zvyšování povinných výdajů rozpočtu, což by snížilo prostor pro aktivní rozpočtovou politiku v jiných oblastech.

Pokud by se naplnila predikce @MinFinCZ o propadu české ekonomiky v letošním roce o 5,6 %, dosáhl by deficit státního rozpočtu zhruba 305 mld. Kč. Ukázal to náš aktualizovaný odhad dopadů COVID-19 na saldo hospodaření a vývoj dluhu sektoru veř. institucí https://t.co/Nm9XcW477I — Národní rozpočtová rada (@rozpoctova_rada) August 7, 2020

V případě, že by nešlo přitom jen o jednorázový nárůst penzí, zatíží to podle rady veřejné finance i v dalších letech. "Systém, který byl v posledních dvou letech v přebytcích, se tak dostane do hlubších deficitů a bude nutné jeho financování zajistit z jiných než pojistných příjmů. Kromě toho by šlo už o třetí rok v řadě, kdy by bylo zákonné schéma prolomeno. To vzbuzuje otázku, proč vlastně toto zákonné valorizační schéma vůbec existuje, resp. jaký je jeho význam," uvedla rada. Dodala, že opakované překračování zákonné valorizace by v budoucnu mohlo sloužit i jako argument, proč například v případě nedostatku finančních prostředků zákonnou valorizaci nenaplnit.

Rada dále upozornila, že již nyní jsou veřejné finance v nerovnováze, která by se zmíněnými opatřeními ještě prohloubila. Stav veřejných financí by pak byl neudržitelný, a to ani po schváleném rozvolnění limitů rozpočtové politiky na následujících sedm let. Každý rok se totiž počítá s jejich částečnou konsolidací. Přijetí navržených opatření by navíc podle rady téměř jistě vymazalo prostor pro nárůst investičních výdajů krytých z národních zdrojů.

"Pokud by mělo dojít k omezení přímých dopadů na veřejné rozpočty, musely by být kroky spojeny buď s úpravou jiných daní, nebo s redukcí některých výdajových titulů (případně kombinací obou opatření)," uvedla rada.