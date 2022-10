Nájmy v Česku silně zdražují, v příštím roce zdraží o dalších 25 procent

V Praze se průměrné nájemné pohybuje až kolem úrovně 400 korun za metr čtvereční. Cena nájemného přitom dále poroste.

Klíčovým důvodem silného zájmu o nájemní bydlení je fakt, že vlastnické bydlení je kvůli drahým hypotékám pro řadu zájemců nedostupné. Letos v srpnu stoupla průměrná sazba hypoték na ČR na takřka 6,3 procenta, což je nejvíce od počátku milénia, jak vyplývá z údajů Fincentra Hypoindexu. Meziročně nyní zájem o hypotéky klesá o skoro 80 procent. Důvodem je kromě jejich vysokých cen také zpřísněná regulace České národní banky, které ze zákona omezuje možnost bank hypotéky poskytovat.

Nájmy v příštích dvanácti měsících dále porostou, o zhruba 25 procent. Může za to skutečnost, že hypotéky budou nadále pro podstatnou část zájemců nedostupné. Ze zářijového šetření mezi českými a zahraničními analytiky, jež pravidelně provádí Česká národní banka (zde), plyne, že za rok touto dobou bude základní úroková sazba ČNB stále poměrně vysoko, nejpravděpodobněji na úrovni šesti procent. Oproti současnosti tak klesne o jediný procentní bod.

To znamená, že poměrně vysoká bude nadále i průměrná sazba hypoték. Zřejmě sestoupí do pásma od pěti do šesti procent dle metodiky Hypoindexu, avšak na výraznější pokles, k úrovni zhruba tří procent, je třeba si počkat dva až tři roky. Právě zejména kvůli drahým hypotékám je tedy třeba pro příští rok počítat též s citelně zdražujícími nájmy.

Teprve právě v horizontu dvou až tří let, až se citelný útlum české ekonomiky promítne do zásadního poklesu inflace, se nadějeme výraznějšího zlevnění hypoték. Ty se pak stanou dostupnějšími, což citelně zmírní tlak na další růst cen nájemného.

Lidé, kteří touží po vlastnickém bydlení, by tak měli počkat právě až na tuto dobu. Nyní sice musí „skousnout“ silně zdražující nájmy, ale pořád se jim to vyplatí více než se vzít nyní extrémně drahou hypotéku, když šance na její výrazné zlevnění v dohledné době je poměrně značná.