Nastane razantní útlum ekonomiky, domnívá se guvernér ČNB Rusnok

"My v tuto chvíli nemáme žádnou ucelenou prognózu, není to technicky možné. Je ovšem zřejmé, že dojde k razantnímu útlumu ekonomiky. Říci, jestli klesne k nulovému růstu, nebo dokonce do záporu je velmi obtížené, ale s každým dnem mimořádné situace narůstá pravděpodobnost horšího scénáře," uvedl guvernér.

Odhady ekonomů i institucí z počátku roku počítaly letos s růstem ekonomiky kolem dvou procent. Nyní se stále více ekonomů přiklání k nižšímu růstu. Někteří ovšem již hovoří i o stagnaci ekonomiky jako o optimistickém scénáři. ČNB v aktuální únorové prognóze počítá letos s růstem ekonomiky o 2,3 procenta.

Rusnok dále uvedl, že útlum ekonomiky bude doprovázen i poklesem cen. V nejbližších měsících sice podle něj ještě inflace bude kvůli statistickým zákonitostem vykazovat svižný růst, ale posléze během několika měsíců nastane prudký obrat. "To rozhodnutí o snížení sazeb jde podle našeho silného přesvědčení správným směrem. Za deset dnů bude běžné měnové zasedání a budeme mít k dispozici krizový scénář vývoje, kde uvidíme, zda není potřeba tu reakci ještě prohloubit," uvedl guvernér.

Rusnok dále uvedl, že nynější oslabování koruny nad 27 Kč/EUR je za současné situace přirozené. ČNB podle něj bezprostřední zásah na trhu nechystá, i když dnes potvrdila připravenost reagovat na případné nadměrné výkyvy kurzu koruny svými nástroji. ČNB má k dispozici devizové rezervy 3,4 bilionu Kč.

"Máme režim řízeného plovoucího kurzu a to nás opravňuje reagovat v případě velkých výkyvů kurzu měny. V tuto chvíli ta situace není taková, že bychom chystali něco bezprostředně. Probíhá oslabení, které je přirozené v takové situaci, kdy ten trh je nervózní. A první se opouštějí měny, které jsou považovány za více rizikové, než jsou ty bezpečné přístavy švýcarského franku, amerického dolaru nebo japonského jenu," uvedl guvernér.