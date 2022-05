Navrhované změny pro podnikatele: přihlášení k DPH až od dvou milionů a tři pásma paušální daně

— Autor: Martin Hájek / EuroZprávy.cz

Ministerstvo financí navrhuje změny v paušální dani a v limitu pro přihlášení k placení daně z přidané hodnoty. Podle návrhu by vznikla tři pásma, které se budou řídit příjmy podnikatele. Od příštího roku by tak podnikatelé mohli vstoupit do paušálního režimu i s výdělkem do dvou milionů korun. Návrh momentálně putuje do vnějšího připomínkového řízeni.